Тупак Шакур, рожденный в склизких улочках Гарлема, побывавший в тюрьме еще в утробе матери, и с детства под прицелом ФБР, оказался заключенным в этот порочный круг из трех знамен на всю жизнь. Именно эти болезненные, табуированные темы о жизни у черты бедности и социального отторжения были центром его творчества и славы. За свои 25 лет темнокожий выходец из гетто записал 5 альбомов, один из которых, All Eyez on Me, в списке самых продаваемых в США. Он снялся в 10 фильмах, сыграв мятежных…
Фильм стоит, что бы его посмотреть, очень яркий и музыкальный. Актеры хорошо играют.
Мы проживаем вместе с главным героем его не долгую, но яркую и насыщенную жизнь. Окунаемся в мир американского шоу бизнеса 90-ых годов. Интересная режиссерская подача - фильм не пошлый и не вульгарный, но в то же время показывает пороки того времени.
И вот, среди всего этого растет и развивается талантливый человек, наивный, но честный и добрый, несмотря на всю жестокость окружающую его.
При просмотре, рекомендую знание английского, песни не переведены (это большой минус), а в фильме - это одна из главных составляющих, т.к. многие сюжеты служат иллюстрациями к текстам песен!
Мне фильм понравился!
Биографический фильм о талантливом репере,но лучше быть знакомым с творчеством главного героя,тогда просмотр будет гораздо интереснее.
Смотреть стоит,мне фильм понравился.
«All Eyez on Me» - оригинальное название.
Я не являюсь ярым поклонником рэпа и исполнителей, но этот фильм мне, безусловно, понравился. Всех карт не стану раскрывать, но отмечу, что афроамериканцам жилось не сладко, приходилось бороться за свои права, рэп-легенда изначально стремился своими текстами рассказать о тяжёлой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и проблемах современного общества. Но со временем, как я это увидела на экране, начал забывать о своей миссии, окунувшись в звездную атмосферу.
Борьба за справедливость, свободу и правду загнала Шакура в детясок тупиков, с которыми он благополучно справлялся, но впоследствии был втянут в войну двух побережий, повлекшей за собой вражду с другими хип-хоп исполнителями и музыкальными продюсерами.
Как Вы знаете, Тупак был убит, дело не раскрыто до сих пор, а начала закапываться в его творчество.
Фильм интересный, сюжетная линия разбавлена любовной лирикой, надеюсь, что и Вам захочется пересмотреть его хотя бы разок.
Итак, с сегодняшнего дня в кино «2Pac: Легенда», желаю приятного просмотра!
Картина и тяжелая, и легкая одновременно. Тут есть все, что нужно для хорошего фильма: немного комедии, чуть больше драмы, в конце вроде и совсем грустно, и какая-то гордость ощущается за такого талантливого человека...
Но все решает любовная линия, и тут она как нельзя кстати. Очень ярко показан момент их последней встречи, беспокойства...
Отдельное спасибо за треки, многие из них я не просто слышала когда-то, а знаю, кажется, наизусть :)
НО
Многие события из его жизни не были до конца раскрыты, хотелось какого-то более глубокого погружения, побольше объяснений, каких-то конфликтов и ситуаций... Но фильм и так длился два с лишним часа, наверное, под каждый его отрезок жизни нужно было бы тогда снимать отдельную картину :)
К просмотру однозначно рекомендую!!!
Ну и да, ниггером быть не просто)
К сожалению, долгожданный байопик о легендарном рэп-исполнителе Тупаке Шакуре не оправдал надежд. В трейлере заявлено, что в фильме будет показана правда, не попавшая на страницы газет. Однако все эти факты давно известны фанатам, а их интерпретация выглядит сбольшего как домысел режиссера.
Картина значительно уступает документальной ленте «Тупак: Воскрешение», снятой в 2003 году. Конечно, сравнивать художественный и документальный фильмы недопустимо, но, после просмотра «Воскрешения», «All eyez on me» выглядит жалко, в первую очередь, из-за поверхностной подачи жизни и личности Тупака Шакура. Записи с самим Тупаком, на которых построена лента «Воскрешение», не идут ни в какое сравнение с художественной обработкой этих же записей (многие эпизоды узнаваемы именно по «Воскрешению»). Если в первом случае перед нами отлично исполненная личная автобиографичная лента, то во втором – личное видение известного режиссера-клипмейкера Бенни Блума, снявшего ролики для многих рэперов.
Блум инсценирует интервью Тупака в тюрьме и старается последовательно рассказать историю будущего идола. Однако в результате мы имеем разбросанный набор «вех», не собранных в единое полотно. Деметриус Шипп младший, сыгравший Тупака, вжился в роль, насколько это было возможно. Актеру удалось достоверно передать мимику и движения известного рэпера, тот же грустный взгляд из-под длинных закрученных ресниц, но он не смог зарядить своего героя энергичностью и харизмой, исходящей от Шакура. Режиссер сделал акцент на таких качествах Тупака как добросердечие, милосердие. Рэпер-«головорез» представлен романтичным, милым юношей – этот малый и мухи не обидит. Лишь вскользь упоминается о пресловутом головорезе, гангстере и нигере – и тех смыслах, которые Тупак вкладывал в эти слова. Опущены многие спорные детали, показывающие обратную сторону медали. Обидным «бонусом» стали диалоги (или все же сложности перевода») – судя по ним, Тупак был недалеким парнем и не дружил с логикой (что конечно же, не так).
Вопросы вызывает образ матери Тупака, Афени Шакур. В фильме она показана чересчур резкой, вспыльчивой – из-за казалось, что актриса явно переигрывает. Именно Афени передала своему сыну «ген революционера». Будучи сильной женщиной, она научила своих детей бороться за свои права и пробивать систему. Но в фильме «дорогая мама» Афени показана неуравновешенной и неадекватной негритянкой, которой плевать на своих детей.
Режиссер постарался романтизировать и драматизировать многие моменты, но мой внутренний Станиславский четко повторял: "Не верю!". Очень жаль, что из такого благодатного материала Бенни Блум не смог создать действительно цепляющую картину.
Вердикт: Фильм не открывает ничего нового. Образ Тупака явно неубедительный (что можно сказать и о других образах). Для людей, не знакомых с творчеством Тупака Шакура, фильм может послужить затравкой, но я все же рекомендую посмотреть документальную ленту «Тупак: Воскрешение».
5 из 10.
All Eyez on Me. Все смотрят на меня. Это оригинальное название фильма. Мне кажется, подходит несколько больше. Слишком уж заметен и назойлив эгоцентризм главного героя. К тому же «американский» рэп для меня неприятен (слишком монотонен, в отличие от т.н. «европейского», где хоть припевы есть). То есть я не поклонник данного жанра, признаюсь честно. А так, все достаточно тривиально: негры снимают негритянское кино про негров и для негров. Не подумайте дурно, я не расист (любимая женщина афрорусская), но это совсем другая субкультура. Нам это неинтересно. К тому же фильм неимоверно затянут. Сюжетная линия практически отсутствует (да, это биографический фильм, но любая, самая яркая жизнь (настоящая) всегда будет скучнее выдуманной). Фильм может быть интересен для тинэйджеров. Но (!) ограничение 18+. Вы всерьез думаете, что кто-то старше 25 на это пойдет? Получается, что потенциальная аудитория неимоверно мала. Мне однозначно было скучно. А вот лет 20-ть назад бы….
Я бы не поверила, если бы мне сказали, что я добровольно окажусь на биографическом фильме о жизни рэпера, который умер 20 лет назад. Но поскольку я не просто была на показе, так еще и посмотрела весь фильм до конца, решила, что просто обязана о нем рассказать. Фильм 2pac: Легенда (All Eyez on Me, 2017, Бенни Бум) рассказывает очень проникновенную жизни одного из самых знаменитых и влиятельных рэперов - Тупака Шакура, который входит в сотню величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
По сюжету фильма журналист берет интервью у музыканта, когда тот отбывает срок в колонии строгого режима. В ходе этого рассказа зрители узнают о его судьба, семье, в которой он вырос, идеях организации "Черная пантера" и борьбе за права афроамериканцев, а также его пути к славе. Этот молодой человек всего к 25 годам успел добиться ошеломительного успеха, записать 713 песен и при этом успеть отбыть тюремный срок. Так что стоит ожидать, что его судьбу нельзя назвать ординарной. Если верить Википедии, то события в фильме очень близки к официальной биографии музыканта. Большое внимание в фильме уделяется матери Тупака и её влиянию на политические взгляды, которые нашли свой выход в текстах песен. Со сцены он очень много говорил о проблемах общества, расизме, насилии и бедности, обо всем том, на что насмотрелся, когда в детстве жил в гетто. Возможно, именно поэтому его музыка остается бессмертной на протяжении всех этих лет и самые известные хип-хоп исполнители берут с него пример и вдохновляются его песнями. Пусть этот фильм не станет великим и не останется в памяти навек, он все же получился достаточно неплохим. По крайней мере при всей моей нелюбви к этому музыкальному направлению, я с интересом наблюдала за судьбой главного героя и не жалею, что потратила время на его просмотр. Даже больше, как часто бывает, что на следующий день нет желания обсуждать просмотренный накануне фильм, потому что на нем не заострилось внимание. Сегодня же я со всеми обсудила и творчество Тупак Шакура, и рассказываю вам об этом фильме. Мне кажется, это о многом говорит. Мне показалось, что все события в этом фильме показаны так, чтобы очистить его репутацию или оправдать в чем-то. Он писал песни про насилие и боль, но в этом фильме он предстает просто невероятно положительным и правильным человеком. Я не могу судить правдивость деталей этой истории, будет интересно почитать, что скажут об этом фильме те люди, кто действительно знал его. В любом случае личность легендарная, с этим не поспоришь.
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