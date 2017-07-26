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Дата рождения
22 июля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Биография Бенни Бума
Родился 22 июля 1971 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Бенни Бума
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.0
S.W.A.T.: Огненная буря
боевик
2011, США
6.0
Доставка завтра авиапочтой
боевик, комедия
2009, США
5.0
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«Киноафиша» провела предпремьерный пресс-показ фильма «2Pac: Легенда»
Вчера в атмосферном кинолофте «Москва» состоялся пресс-показ байопика о легендарном рэп-исполнителе «2Pac: Легенда», который организовали федеральный портал
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26 июля 2017 16:21
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «2Pac: Легенда»
25 июля кинолофт «Москва» станет местом проведения пресс-показа байопика о легендарном рэп-исполнителе «2Pac: Легенда». Мероприятие организуют федеральный портал
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17 июля 2017 15:09
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