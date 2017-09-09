Наша рецензия

«В гостях у Элис» – умиротворяющая терапия для женщин, которая повествует о героине, сумевшей не только перешагнуть отчаяние, но и отойти от него на безопасное расстояние. Фильм, снятый слишком старательно и с явным намерением донести воодушевляющий посыл до аудитории, кажется осторожной попыткой удержаться в жанре мелодрамы и подкупить зрителя красивой сказкой. Что ж, это удается, однако не в той степени, на которую рассчитываешь, покупая билет на кино с Риз…