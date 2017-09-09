«В гостях у Элис» – умиротворяющая терапия для женщин, которая повествует о героине, сумевшей не только перешагнуть отчаяние, но и отойти от него на безопасное расстояние. Фильм, снятый слишком старательно и с явным намерением донести воодушевляющий посыл до аудитории, кажется осторожной попыткой удержаться в жанре мелодрамы и подкупить зрителя красивой сказкой. Что ж, это удается, однако не в той степени, на которую рассчитываешь, покупая билет на кино с Риз…
Лакированные скучные персонажи, не интересный сюжет, бесконечно долгий хронометраж.
Между героями Риз Уизерспун и молодым пареньком нет никакой химии, в их влечение совершенно не верится, и вообще вся эта ситуация с проживанием тройки молодых кинематографистов в доме с одинокой женщиной с тремя детьми выглядит как-то наиграно и фальшиво.
Ситуация нестандартная, комичная! Парни-персонажи все разные, все со своими мыслями и особенностями, но как они полюбили Элис!
А главное - это милый добрый конец!
Фильм правда больше для просмотра дома на уютном диване)
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