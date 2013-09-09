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Постер фильма Освободитель
6.7
Киноафиша Фильмы Освободитель
6.7

Освободитель

, 2013
Libertador
Венесуэла, Испания / драма / 18+
Постер фильма Освободитель
6.7

В ролях

Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Simon Bolivar
Эрих Вильдпрет
Antonio Jose de Sucre
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Maria Teresa Bolivar
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Manuela Sáenz
Иманоль Ариас
Иманоль Ариас
Juan Domingo de Monteverde
Леандро Арвело
Fernando
Марта Бенвенути
Voice Over
Хон Бермудес
Spanish officer
Дасио Кабаллеро
Mercedes Arbizu
Paris Market Vendor
Элиу Армас
Slave
Режиссер Альберто Арвело
Сценарист Timothy J. Sexton
Композитор Густаво Дудамель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венесуэла / Испания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 13 октября 2014
Премьера в мире 9 сентября 2013
Дата выхода
24 июля 2014 Бразилия
24 июля 2014 Венесуэла
14 августа 2015 Германия
9 сентября 2013 Канада
3 октября 2014 США
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $5 082 098
Производство Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Fundación Villa del Cine, Gobierno Bolivariano de Venezuela
Другие названия
Libertador, The Liberator, Amerika embere, O Libertador, Wyzwoliciel, Освободител, Освободитель, リベレイター　南米一の英雄　シモン・ボリバル

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
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саундтрек фильма Освободитель

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