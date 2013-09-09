В ролях
Mercedes Arbizu
Paris Market Vendor
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Альберто Арвело
Сценарист
Timothy J. Sexton
Композитор
Густаво Дудамель
Детали фильма
Страна
Венесуэла / Испания
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2013
Премьера онлайн
13 октября 2014
Премьера в мире
9 сентября 2013
Дата выхода
|24 июля 2014
|Бразилия
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|24 июля 2014
|Венесуэла
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|14 августа 2015
|Германия
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|9 сентября 2013
|Канада
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|3 октября 2014
|США
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MPAA
R
Бюджет
$50 000 000
Сборы в мире
$5 082 098
Производство
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Fundación Villa del Cine, Gobierno Bolivariano de Venezuela
Другие названия
Libertador, The Liberator, Amerika embere, O Libertador, Wyzwoliciel, Освободител, Освободитель, リベレイター 南米一の英雄 シモン・ボリバル