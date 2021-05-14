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Большинство людей, если и слышали имя Марселя Марсо, то наверняка знакомы с ним как с французским мимом, который стал всемирно известным благодаря своему образу клоуна Бипа. И, вероятно, мало кто на самом деле знает об его активной деятельности во французском Сопротивлении времен Второй мировой войны, когда он вместе с группой добровольцев спас несколько тысяч еврейских детей, оставшихся без родителей. Именно этот период истории берет режиссер Хонатан Якубович для того, чтобы подарить нам…