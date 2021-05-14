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Сопротивление Сопротивление
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Resistance Сопротивление 2021 / США
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Сопротивление»

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Наша рецензия

Большинство людей, если и слышали имя Марселя Марсо, то наверняка знакомы с ним как с французским мимом, который стал всемирно известным благодаря своему образу клоуна Бипа. И, вероятно, мало кто на самом деле знает об его активной деятельности во французском Сопротивлении времен Второй мировой войны, когда он вместе с группой добровольцев спас несколько тысяч еврейских детей, оставшихся без родителей. Именно этот период истории берет режиссер Хонатан Якубович для того, чтобы подарить нам…

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Comon 14 мая 2021, 02:52
Оценка
Тошниловка, если честно
14 мая 2021, 02:52 Ответить
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