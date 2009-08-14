18 апреля 1945 года. Сотни людей, подвергавшихся насилию при диктатуре Жетулио Варгаса, в результате внешнего давления в конце 2-ой Мировой войны отпущены на свободу. Бывший сотрудник политической полиции Сежизмундо стал начальником иммиграционной службы Рио-де-Жанейро, и теперь главная его задача не пускать в столицу Бразилии нацистов. Однако, опасаясь мести своих бывших подопечных, Сежизмундо перегибает палку, так что бедняге Клаузевитцу, польскому актеру, на беду попавшемуся под руку исполнительному жандарму, приходится использовать весь имеющийся талант, чтобы убедить бразильца в своей непричастности к партии.