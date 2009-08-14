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Постер фильма Мирное время
6.9
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6.9

Мирное время

, 2009
Tempos de Paz
Бразилия / драма / 18+
Постер фильма Мирное время
6.9

О фильме

18 апреля 1945 года. Сотни людей, подвергавшихся насилию при диктатуре Жетулио Варгаса, в результате внешнего давления в конце 2-ой Мировой войны отпущены на свободу. Бывший сотрудник политической полиции Сежизмундо стал начальником иммиграционной службы Рио-де-Жанейро, и теперь главная его задача не пускать в столицу Бразилии нацистов. Однако, опасаясь мести своих бывших подопечных, Сежизмундо перегибает палку, так что бедняге Клаузевитцу, польскому актеру, на беду попавшемуся под руку исполнительному жандарму, приходится использовать весь имеющийся талант, чтобы убедить бразильца в своей непричастности к партии.

В ролях

Тони Рамос
Segismundo
Дэниэл Филхо
Doutor Penna
Анселмо Васконселос
João
Iafa Britz
Emigrante
Аилтон Граса
Honório
Фелипе Мартинс
Ratinho
Дэн Стулбах
Clausewistz
Луис Кардосо
Clarissa
Maria Maya
Enfermeira
Breno de Filippo
Policial 2 Imigração
Marcos Flaksman
Padrinho
Режиссер Дэниэл Филхо
Сценарист Боско Бразил
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 14 августа 2009
Дата выхода
18 августа 2009 Бразилия
14 августа 2009 США
Сборы в мире $428 328
Производство Globo Filmes, Lereby Productions
Другие названия
Tempos de Paz, Time of Peace, Peacetime, Мирное время

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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