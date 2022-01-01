Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вица Керекеш
Вица Керекеш
Vica Kerekes
О персоне
Фильмография
Вица Керекеш
Vica Kerekes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Филяково, Словакия
Биография Вица Керекеш
Развернуть
Фильмография Вица Керекеш
Сопротивление
военный, драма
2021, США
6.0
Недетские сказки
драма, мелодрама, триллер
2019, Венгрия
6.0
Ангел-2
фэнтези, семейный
2016, Чехия
7.0
Мужские надежды
драма, мелодрама, комедия
2011, Чехия
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас