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Марта Иссова
Марта Иссова
Martha Issová
О персоне
Фильмография
Марта Иссова
Martha Issová
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Дата рождения
22 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Прага, Чехия
Биография Марта Иссова
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Фильмография Марта Иссова
Сопротивление
военный, драма
2021, США
6.0
Семь воронов
фэнтези, семейный
2015, Чехия
7.0
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