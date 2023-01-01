Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Повесть пламенных лет
Киноафиша Фильмы Повесть пламенных лет Фильмы похожие на Повесть пламенных лет
Повесть пламенных лет 1960 / СССР
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Повесть пламенных лет

Вся информация о фильме
Ленин в Польше
драма, исторический 1966, СССР
7.0
Зной
Зной
драма 1962, СССР
6.0
Шесть превращений Яна Пищика
Шесть превращений Яна Пищика
комедия 1960, Польша
7.0
Косоглазое счастье
Косоглазое счастье
военный, комедия 1960, Польша
7.0
Баллада о солдате
Баллада о солдате
драма, военный, мелодрама 1959, СССР
7.0
Поэма о море
Поэма о море
драма 1958, СССР
6.0
Мичурин
Мичурин
драма 1948, СССР
6.0
Окраина
Окраина
военный 1933, СССР
7.0
Арсенал
Арсенал
драма, военный 1928, СССР
7.0
Повесть о настоящем человеке
Повесть о настоящем человеке
драма, военный 1948, СССР
7.0
Самый медленный поезд
Самый медленный поезд
военный 1963, СССР
6.0
Летят журавли
Летят журавли
мелодрама, военный, драма 1957, СССР
7.0
Государственный преступник
Государственный преступник
драма 1964, СССР
7.0
Пучина
Пучина
драма 1958, СССР
7.0
Судьба человека
Судьба человека
военный, драма 1959, СССР
7.0
Падение Берлина
Падение Берлина
военный, драма 1949, СССР
7.0
Над нами Южный крест
Над нами Южный крест
драма 1965, СССР
6.0
Победа на Правобережной Украине
Победа на Правобережной Украине
документальный, военный 1945, СССР
6.0
Назначаешься внучкой
Назначаешься внучкой
военный 1975, СССР
7.0
Такой большой мальчик
Такой большой мальчик
драма, военный 1966, СССР
6.0
На диком бреге
На диком бреге
драма 1966, СССР
6.0
Оптимистическая трагедия
Оптимистическая трагедия
военный, драма 1963, СССР
6.0
Далеко от Родины
Далеко от Родины
драма 1961, СССР
5.0
Вдали от родины
Вдали от родины
военный, драма 1960, СССР
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше