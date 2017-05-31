«Время псов»: Рецензия Киноафиши

Сколько волка ни корми, всё равно глаза со стыда скрывает

Женщинам — цветы, детям — мороженое. Видимо, оперируя такой, казалось бы, благой, но недальновидной логикой Марк Хатто решает опрокинуть работодателя на деньги и тем самым получает бонусную надбавку в виде киллера на пороге. А всё потому что при устройстве на работу надо поинтересоваться, не является ли начальник-бизнесмен по совместительству наркобароном! Таким образом, оказавшись застреленным вместе с женой в собственном доме, злополучный семьянин оставляет свою шестнадцатилетнюю дочь Эллу Хатто (Одейя Раш) сиротой и обладательницей смертоносного наследства на банковском счёте. О нём она, разумеется, ещё не знает, потому что оповещения на телефоне для слабаков. Зато, как только на вечеринке появляется прекрасный незнакомец Лукас (Сэм Уортингтон), умело управляющегося не с белым конём, но огнестрельным оружием, и расстреливает стайку убийц, позарившихся на её жизнь, Элла начинает подозревать неладное.

Для того, чтобы быть максимально непохожим на Леона и Джеймсона Борна, Сэм Уортингтон украсил себя бородой, но украсить логикой сценарий всё равно забыли

Тут вскоре и оказывается, что отец мёртв, а великолепный спаситель на самом деле должен был убить её по наводке родительского душегуба, но не справился с задачей, с дуру завидев в ней свою дочь. Воспользовавшись этой слабостью, разбитая на пару минут горем Элла решает манипулировать совестливым ангелом смерти и подбадривает его на кровную месть. Однако юная дива и не подозревает, что она пускается в приключения с настоящим наркоманом, терзающимся угрызениями совести перед бывшей семьёй и убитой некогда на войне собакой.

Диалоги героини Вероники Эчеги на поверку оказываются такими абсурдными, что говорить их её заставляли также под дулом пистолета

Если пускаться с места в карьер, то «Время псов» является уже немыслимой по счёту интерпретацией на тему платонической любви между наёмным убийцей и его молодой спутницей по несчастью. Сэм Уортингтон таким образом старается вдохнуть новую жизнь в прообраз Леона, а Одейя Раш переосмысливает Матильду, но уж сильно от дуэта смердит — как после недельного запоя. Настолько неубедительно, что не приснится и в пьяном бреду. Хотя, в принципе, всё удручающее путешествие парочки можно расценивать как раз-таки как поездку на вагонетке по сломанному парку развлечений в состоянии катастрофического алкогольного опьянения. Мало того, что механизмы не работают, так ещё и перед глазами плывёт и логика отказывает.

Многозначное прицеливание друг в друга является, как вы понимаете, самой остросюжетной находкой режиссёра

Вот, например, Лукас. Ветеран войны, прирождённая машина для убийств, стреляет на раз-два, а при этом колется внутривенно тяжёлыми наркотиками через каждые час-полтора. Такой ежедневный рацион уже бы через месяц загнал даже самого бойкого бычка если не на забой, то на скамью вечных запасных. Но нет, наш герой не из этого теста. Он волевой, меткий, принципиальный, — если не учитывать беспрестанные сантименты и тотальное несоблюдение субординации. Элла Хатто и того в мгновение ока влюбляется в плохиша без видимых на то обстоятельств. Без преждевременной ненависти, сопереживания, понимания. Вот так вот сразу: от тотального безразличия к щенячьей нежности. Просто потому что надо. Такова нелёгкая женская доля. А главный антагонист, Ричард Эддисон, сначала угрожает Лукасу смертью бывших жены и дочери за невыполнение контракта, а потом прощает все грехи и забывает обиду, чем начисто лишает картину первородного конфликта. Что говорится: «То ли я дурак, то ли лыжи не едут».

Актёрский состав как бы намекает, что «глядеть в потолок» — лучшая поза для просмотра данного фильма

Что же до главных составляющих боевика, — перестрелок и экшена, — то «Время псов» зарождает подозрение, что весь бюджет картины ушёл на звёздных актёров, а за постановкой сцен следили по очереди: от разносчиков кофе до осветителей, — свободной рукой поддерживая камеру. Кроме героев и злодеев из окружающей фауны можно увидеть только несколько собак и полтора землекопа на заднем плане, подобранных из случайных прохожих. Да и те в кадр попадать особо не спешили. В условиях подобного социального вакуума «Время псов» кажется уж совсем сказочным пространством, которым в пору пугать экстравертов. Даже «Я — легенда» не сравнится по ощущениям одиночества и отчаяния при просмотре. У Уилла Смита хотя бы собака лаяла и кусала. А эта даже не облизывает. Так, нервно поскуливает в конуре и повиливает хвостом.

Евгений Антипин

В российском прокате с 8 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Время псов»