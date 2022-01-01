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Женщинам — цветы, детям — мороженое. Видимо, оперируя такой, казалось бы, благой, но недальновидной логикой Марк Хатто решает опрокинуть работодателя на деньги и тем самым получает бонусную надбавку в виде киллера на пороге. А всё потому что при устройстве на работу надо поинтересоваться, не является ли начальник-бизнесмен по совместительству наркобароном! Таким образом, оказавшись застреленным вместе с женой в собственном доме, злополучный семьянин оставляет свою шестнадцатилетнюю…