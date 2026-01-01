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Эми Ландекер
Amy Landecker
Киноафиша
Персоны
Эми Ландекер
Эми Ландекер
Amy Landecker
Дата рождения
30 сентября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эми Ландекер
Родилась 30 сентября 1969 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
8.2
Охотники на троллей
(2016)
8.0
Доктор Стрэндж
(2016)
Фильмография Эми Ландекер
6
К худшему
For Worse
комедия, мелодрама
2025, США
5.3
Оболочка
Shell
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
7.4
Пропавшая без вести
Missing
драма, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
7.4
Кокетка
комедия
2022, США
7.2
Газлит
драма, мини-сериал
2022, США
6.3
Я люблю моего отца
I Love My Dad
комедия, драма, мелодрама
2022, США
6.7
Семейка Крудс: Семейное древо
комедия, семейный, анимация
2021, США
6.6
Платформа
драма, комедия
2021, США
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