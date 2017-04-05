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Безумные соседи Безумные соседи
Киноафиша Фильмы Безумные соседи
À bras ouverts

Безумные соседи, 2017

2017 / Франция
5.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Безумные соседи» - это французская комедия Филиппа де Шоврона («Безумная свадьба», «С вещами на вылет!»). Главные роли исполнили узнаваемые актёры, среди которых Кристиан Клавье («Пришельцы», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»), Эри Абиттан («Безумная свадьба»), Эльза Зильберштейн («Модильяни»), Сириль Леконт («99 франков») и другие.

В центре сюжета картины «Безумные соседи» окажется писатель Жан-Этьенн. В целях саморекламы он запускает беспрецедентую акцию, о которой объявляет во всеуслышание целой стране! Герой обещает дать приют всем беженцам, которым он будет необходим, и пускает их в свой огромный дом. Однако гости ведут себя совершенно не так, как предполагал Жан-Этьенн и переворачивают его жизнь с ног на голову.

- Фильм частично снимался в Бельгии 

- Изначально оригинальное название фильма «Безумные соседи» было Sivouplééé, однако его заменили на À bras ouverts

- Актёров Энн Дорваль и Франсуа Дамьен заменили на  Эльзу Зилберстейн и Эри Абиттан 

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль говорит, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они везде найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Размеренной семейной жизни приходит конец: по дому бегают свиньи, нежданные гости не только плавают в бассейне, но и сидят в хозяйском туалете, пьют коллекционное вино и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.

5.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 июля 2017
Премьера в мире 5 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Филипп де Шоврон
Филипп де Шоврон
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Эри Абиттан
Эри Абиттан
Эльза Зильберштейн
Эльза Зильберштейн
Сириль Леконт
Сириль Леконт
Нану Гарсия
Нану Гарсия
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумные соседи 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
18:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты

Безумные соседи смотреть онлайн

Безумные соседи
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как легко кричать в небеса о добродетели, сидя на Олимпе в кожаном кресле и попивая вино 20-летней выдержки. Примерно так выглядели высокопарные речи французского буржуа Жан-Этьена в преддверии выборов и выпуска собственной книги. Он со всем самообманом защищал права иммигрантов, к которыми Франция должна относится как добрый сосед и всячески помогать. Одну из таких речей герой произносит в прямом эфире, а на следующий день в саду его идеального дома оказывается цыганский фургончик со всем…
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Валентин 12 июля 2017, 18:34
Вся правда о европейской толерантности :)
Безумные соседиБезумные соседиВ который раз уже начинаю свою рецензию с факта: французы, без лишних слов,… Читать дальше…
Sergey Knyazev 14 июля 2017, 19:20
Автор отзыва - Сергей Батт.
Мне, к сожалению, фильм понравился. К сожалению потому, что фильм откровенно слабый. Значит деградирую понемножку…… Читать дальше…
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11 июля 2017 13:02
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Безумные соседи» 10 июля кинотеатр «Ленфильм» станет местом проведения предпремьерного пресс-показа озорной французской комедии «Безумные соседи». Мероприятие организуют федеральный портал
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28 июня 2017 14:28
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«Безумные соседи» в кинотеатрах

чт 28 сб 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Безумные соседи»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
18:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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