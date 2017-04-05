Безумные соседи, 2017

«Безумные соседи» - это французская комедия Филиппа де Шоврона («Безумная свадьба», «С вещами на вылет!»). Главные роли исполнили узнаваемые актёры, среди которых Кристиан Клавье («Пришельцы», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»), Эри Абиттан («Безумная свадьба»), Эльза Зильберштейн («Модильяни»), Сириль Леконт («99 франков») и другие.
В центре сюжета картины «Безумные соседи» окажется писатель Жан-Этьенн. В целях саморекламы он запускает беспрецедентую акцию, о которой объявляет во всеуслышание целой стране! Герой обещает дать приют всем беженцам, которым он будет необходим, и пускает их в свой огромный дом. Однако гости ведут себя совершенно не так, как предполагал Жан-Этьенн и переворачивают его жизнь с ног на голову.
- Фильм частично снимался в Бельгии
- Изначально оригинальное название фильма «Безумные соседи» было Sivouplééé, однако его заменили на À bras ouverts
- Актёров Энн Дорваль и Франсуа Дамьен заменили на Эльзу Зилберстейн и Эри Абиттан
В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль говорит, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они везде найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Размеренной семейной жизни приходит конец: по дому бегают свиньи, нежданные гости не только плавают в бассейне, но и сидят в хозяйском туалете, пьют коллекционное вино и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.
Безумные соседиБезумные соседиВ который раз уже начинаю свою рецензию с факта: французы, без лишних слов,… Читать дальше…
Мне, к сожалению, фильм понравился. К сожалению потому, что фильм откровенно слабый. Значит деградирую понемножку…… Читать дальше…