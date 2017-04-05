Безумные соседи, 2017

«Безумные соседи» - это французская комедия Филиппа де Шоврона («Безумная свадьба», «С вещами на вылет!»). Главные роли исполнили узнаваемые актёры, среди которых Кристиан Клавье («Пришельцы», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»), Эри Абиттан («Безумная свадьба»), Эльза Зильберштейн («Модильяни»), Сириль Леконт («99 франков») и другие.

В центре сюжета картины «Безумные соседи» окажется писатель Жан-Этьенн. В целях саморекламы он запускает беспрецедентую акцию, о которой объявляет во всеуслышание целой стране! Герой обещает дать приют всем беженцам, которым он будет необходим, и пускает их в свой огромный дом. Однако гости ведут себя совершенно не так, как предполагал Жан-Этьенн и переворачивают его жизнь с ног на голову.