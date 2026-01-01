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Фильмография
Нану Гарсия
Nanou Garcia
Киноафиша
Персоны
Нану Гарсия
Нану Гарсия
Nanou Garcia
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
6.9
Между небом и землей
(2025)
Билеты
6.2
Мамина улыбка
(2007)
Фильмография Нану Гарсии
6.9
Между небом и землей
L'Âme idéale
комедия, драма, мелодрама
2025, Франция
Смотреть трейлер
Билеты
5.5
Безумные соседи
À bras ouverts
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Кандис Ренуар
драма, криминал
2013, Франция
6.1
Я, снова я и мама
Les garçons et Guillaume, à table!
комедия
2013, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
5.9
Я изображаю труп
Je fais le mort
комедия
2013, Франция
6.1
Все то, что сверкает
Tout ce qui brille
комедия
2010, Франция
Смотреть трейлер
6.2
Мамина улыбка
La tête de maman
драма
2007, Франция
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