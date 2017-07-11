«Безумные соседи»: Рецензия Киноафиши

Поднимем смузи, господа, за равенство и братство

Как легко кричать в небеса о добродетели, сидя на Олимпе в кожаном кресле и попивая вино 20-летней выдержки. Примерно так выглядели высокопарные речи французского буржуа Жан-Этьена в преддверии выборов и выпуска собственной книги. Он со всем самообманом защищал права иммигрантов, к которыми Франция должна относится как добрый сосед и всячески помогать. Одну из таких речей герой произносит в прямом эфире, а на следующий день в саду его идеального дома оказывается цыганский фургончик со всем содержимым – семьей из семи человек и свиньей. Это незваное, но настойчивое соседство становится серьезным испытанием для убеждений Жан-Этьена и его жены, которым предстоит преодолеть брезгливость во имя великодушия.

Кадр из фильма «Безумные соседи»

Филипп де Шоврон уже не первый раз подмигивает в сторону европейского двуличия в вопросе толерантности – ее он безболезненно высмеивает в «Безумной свадьбе» 2014 года. Новая сатира получилась более дерзкой, быстро разогнавшись от легкого преувеличения до анекдотичной гиперболизации. Здесь и жена-художник, создающая «арт-объекты», сгребая в кучу ненужный хлам, и сын – свободолюбивый максималист, вскормленный нежизнеспособными идеалами, и оппонент героя – прагматичный реалист, к тому же гей. Но живописней всех получился сам Жан-Этьен, в исполнении Кристиана Клавье, – избалованный комфортом и хорошей литературой французский интеллигент, с пафосом и слезами на глазах борющийся за права нуждающихся. Правда, красивые, но абстрактные лозунги он вещает из-за высокого забора своего коттеджа.Так сказать, добродетель на расстоянии. И величайшим «возмездием» кажется шутка с беспардонными нелегалами. Еще один отлично прописанный характер – глава цыганского семейства Бабик, невежество и наглость которого оказываются при ближайшем рассмотрении обличающим бичом. И… поводом для десятка гэгов про культурную пропасть и какашки (как есть!). В этом, собственно, весь конфликт, действо, соль и перец этой картины.

Кадр из фильма «Безумные соседи»

И если первую половину фильма режиссер высмеивает своих подопечных, то затем издевательства медленно переходят на зрителя. Потому что его, хихикающего и ничего не подозревающего, подхватывает чистый сюр, нахлынувший из сюжетных недр фильма. И уносит в какие-то непонятные дали режиссерской фантазии, замаскированные под хеппи-энд. Резко появившееся понимание и любовь выглядят не менее натянуто, чем улыбка изрядно измученных французов, наивных и беспомощных в своих непрактичных убеждениях. И чем сильнее раскручивается эта игра в благополучие, тем больше ощущаешь отторжение от всех этих лживых перепетий. Единственный, к кому проникаешься симпатией, - это Эри Абиттан, сыгравший золотозубого Бабика, чьи принципы хоть диковаты и старомодны, но не искусственны.

Кадр из фильма «Безумные соседи»

Вообще, весь этот очевидный символизм, с восточной прислугой, кабачковыми смузи и бездарными инсталляциями героини, изрядно раздражают. Уж больно громко и неестественно Филипп де Шоврон «хохочет» над своими собратьями, так что никому не хочется верить. Да и сложно понять проблемы зажиточных европейцев, которые страдальчески томятся в потребительском избытке… Как в фильме «Во всем виноват енот», где успешный американец бросил семью и тайно переехал жить в гараж, став отверженным-понарошку…«Безумные соседи» – немного сумасшедшая комедия об актуальной проблеме европейских иммигрантов и связанных с этим ксенофобных настроений. Динамичная, смешная и яркая, картина все-таки кажется средним зрелищем, утомляющим своей явной сатирой.

Инна Син

В российском прокате с 20 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Безумные соседи»