Как легко кричать в небеса о добродетели, сидя на Олимпе в кожаном кресле и попивая вино 20-летней выдержки. Примерно так выглядели высокопарные речи французского буржуа Жан-Этьена в преддверии выборов и выпуска собственной книги. Он со всем самообманом защищал права иммигрантов, к которыми Франция должна относится как добрый сосед и всячески помогать. Одну из таких речей герой произносит в прямом эфире, а на следующий день в саду его идеального дома оказывается цыганский фургончик со всем…
Не, ну реально не смешно! Весь фильм как карикатура с журнала Шарли Эбдо. Читая описания и глядя трейлер и не скажешь, что это трагедия. Очень грустная трагедия развращенной нации. Некогда великий народ скатился до такого грехопадения... что вспоминается Содом и Гомора. В сюжет фильма умудрились вплести все человеческие пороки и считают, что это комедия. Я весь фильм скорбел, а не смеялся. Нет, сначала я приготовился к комедии, но с каждой минутой, мне становилось всё грустнее и грустнее от увиденного на экране. Герои вызывают сочувствие. Как может чужое горе вызывать смех?! Что смешного в политике гомосексуалисте, который из зависти поливает грязью соперника? Или может смешно, когда жена из-за обиды на мужа, хватает первого встречного мужика и требует интимной близости, а муж бегает кругами и просит её этого не делать. Или может вызывает смех, совокупление двух несовершеннолетних подростков под одобрение отца и матери? Или должно быть смешно, как психически нездорового мужчину постоянно бьют по голове?
Фильм затянут... очень затянут, не смотря на постоянную движуху в кадре. Через час просмотра хочется уже полезть в инет или заняться своими делами.
Кому будет интересен фильм? Я не знаю!
Как писали выше(зря они спойлерят конечно), в фильме много негативных моментов в плане морали, за это ему жирный минус.И даже цыгане показаны здесь с хорошей стороны, хотя может цыгане в Европе и России отличаются? Всем добра.
Это не комедия, это грустная клоунада. Но, надо сказать, весьма смелая со стороны режиссера. И про гостей, которые хуже... , и про себя, таких забавных, испотаченных.
Многовато ингредиентов для одного супа, но разве наша с вами жизнь не преувеличение?
Советую разочек посмотреть.
Безумные соседиБезумные соседиВ который раз уже начинаю свою рецензию с факта: французы, без лишних слов, мировые мастера комедийного жанра! А с фильмом Безумные соседи ещё и тонкой политической сатиры :) Не хотелось держать до конца обзора, да, фильм мне очень понравился, в нём хорошо всё, не вспомню ни одного минуса. Нет ни затянутости, ни провисаний, всё время что-то происходит, как в блокбастерах. Шутки идут чередой от простых до тонких с политическим подтекстом. От житейски-человечных до шуток на абсурдности ситуации.
Хотя один всё-таки минусик можно найти: за всем этим пиршеством шуток, некоторые зрители могут упустить социальный посыл фильма, обличающий в сатире проблему европейской толерантности, политических игрищ и простых, обывательских отношений к мигрантам. А ещё тему подрастающего поколения, которое не хочет быть буржуа, хочет просто чувствовать, быть открытым со всем миром.
Вот даже не знаю что ещё сказать... ведь когда в фильме есть минусы, на них прям распинаешься, описываешь, что не так и да эдак... а Безумные соседи, повторяясь, ну не нашёл я минусов. Все прекрасно.И актёры играют хорошо и по-французски темпераментно, и снято тоже замечательно, картинка радует глаз. Нет фестивальной драматургии, чтоб смеяться через слезы? Да зачем оно нужно в легком комедийном фильме.
Вышло коротенько, как кстати и сам фильм. Сходить, да посмеяться вдоволь можно с 20 июля во всех кинотеатрах.
P.S. Небольшая инсайдерская вставка: во Франции у фильма крайне низкий рейтинг... эх французы, европейцы, правда-то глаза колит :)
Моя оценка 9,5 из 10
https://prostookino.wordpress.com/
Мне, к сожалению, фильм понравился. К сожалению потому, что фильм откровенно слабый. Значит деградирую понемножку… Жаль. А слабый потому что как-то все не по настоящему, искусственно. Я понимаю, что комедия, но…не натурально как-то все…Жан-Этьен, в исполнении Кристиана Клавье конечно уже получше, чем в «Пришельцах», там он откровенно переигрывал, но все равно какая-то фальшь чувствуется (да, и как беспощадно время…). Эри Абиттан хорош, но чересчур добродушен. Неправда все это, цыгане это очень неприятные люди, это страшные люди (я общался). Фильм о вреде толерантности, извините за тавтологию, получился очень толерантным. Сатира? Какое там… Так, сатирка. Но, хотя бы это. Как говорил товарищ Армстронг, «маленький шаг для меня, гигантский шаг для человечества» Путь в тысячу ли начинается с одного ли.
Конечно, это не наш легендарный Леонид Гайдай, фильмы-комедии которого можно смело причислить к разряду шедевров, буквально разорванных нами на цитаты, оттого и пересматриваемых вновь и вновь. «Безумных соседей» Филиппа де Шоврона я вряд ли буду смотреть ещё и тем более цитировать, но как одноразовое удовольствие для людей, предпочитающих именно интеллектуальный юмор и сарказм, очень даже рекомендую. Ибо в этом фильме высмеян целый ряд современных явлений: тут вам и гей-политик, и его псевдотолерантный соперник на политической арене, и псевдофеминистическая супруга этого самого псевдотолерантного героя, и плоды чересчур свободного воспитания подрастающего поколения, когда это самое поколение, ещё не достигнув совершеннолетия, уже вопит о своём намерении жениться на цыганке и уйти с ней в табор… Филипп де Шоврон очень так аккуратно, по-французски пикантно и, я бы даже сказала, осторожно, дабы, видимо, не возбудить агрессию со стороны озабоченных проблемами сексменьшинств, феминисток и помешанных на толерантности, подшучивает над всем перечисленным. А самое главное – он шутит не над тем, что это в принципе присутствует в современном мире, а над тем, как мы любим перегибать палку, а посему даже самые светлые намерения могут запросто обернуться откровенным двуличием и показухой...
Словом, фильм выходит в прокат 20 июля, и тем, кто всё-таки обнаруживает у себя признаки интеллекта и здорового интеллектуального юмора, к просмотру от души рекомендую.
Сюжет прост и не заезжен — писатель и депутат в прямом эфире отстаивал свою позицию по поводу жизни иммигрантов во Франции и совершенно случайно пригласил к себе пожить кого-то из них. Один цыганский табор оказался очень быстр и полным составом пожаловал в гости на недельку-другую. О том, как ищут общий язык люди разных слоёв, чему они учат друг друга, и как развлекаются мы узнаём в этой комедии.
Я давно уже задаюсь вопросом — юмор какой страны больше всего похож на российский и всё никак не найду ответа. Это такой же сложный вопрос, как и то, почему от современных русских комедий хочется скорее принести тазик и заранее связать волосы в хвост? Почему наша жизнь смешна, а наши фильмы пошлы и примитивны? Какая страна по духу мне ближе всего? После просмотра картины «Вечно молодой», я решила, что это никак не может быть Франция и чуть было не пустилась на поиски той самой....Но тут подоспел Филипп де Шоврон и смешил меня полтора часа.
В наше время очень сложно сделать кино интересным и комичным для большой аудитории, поэтому зачастую режиссерам приходится выкручиваться, и мешать качественный юмор с низкопробными шуточками. Смотря на ситуацию с этой точки зрения, начинаешь проще относится к изменам, падениям, избиениям, над которыми предлагают смеяться и расставляешь акценты на том, что веселит именно тебя. А мне действительно было над чем позабавиться. Фильм на мой взгляд очень лёгкий и приятный. Как раз то, что нужно для расслабления и хорошего настроения. Особенно мне понравилось разнообразие персонажей — интересно наблюдать за ними, их мыслями и действиями. Но всё же для меня на первом месте здесь оказалось музыкальное сопровождение. Именно саундтрек расположил к просмотру и настроил на нужный лад. Песни и музыка — это изюминка фильма, которая делает из обычной комедии, похожей на множество других, уникальный, запоминающийся продукт.
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