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Безумные соседи Безумные соседи
Киноафиша Фильмы Безумные соседи Отзывы о фильме «Безумные соседи»
À bras ouverts Безумные соседи 2017 / Франция
5.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Безумные соседи»

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Как легко кричать в небеса о добродетели, сидя на Олимпе в кожаном кресле и попивая вино 20-летней выдержки. Примерно так выглядели высокопарные речи французского буржуа Жан-Этьена в преддверии выборов и выпуска собственной книги. Он со всем самообманом защищал права иммигрантов, к которыми Франция должна относится как добрый сосед и всячески помогать. Одну из таких речей герой произносит в прямом эфире, а на следующий день в саду его идеального дома оказывается цыганский фургончик со всем…

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Денис Езерский 11 июля 2017, 00:20
Оценка
Что-то с юмором моим стало. =(
Не, ну реально не смешно! Весь фильм как карикатура с журнала Шарли Эбдо. Читая описания и глядя трейлер и не скажешь, что это трагедия. Очень грустная трагедия развращенной нации. Некогда великий народ скатился до такого грехопадения... что вспоминается Содом и Гомора. В сюжет фильма умудрились вплести все человеческие пороки и считают, что это комедия. Я весь фильм скорбел, а не смеялся. Нет, сначала я приготовился к комедии, но с каждой минутой, мне становилось всё грустнее и грустнее от увиденного на экране. Герои вызывают сочувствие. Как может чужое горе вызывать смех?! Что смешного в политике гомосексуалисте, который из зависти поливает грязью соперника? Или может смешно, когда жена из-за обиды на мужа, хватает первого встречного мужика и требует интимной близости, а муж бегает кругами и просит её этого не делать. Или может вызывает смех, совокупление двух несовершеннолетних подростков под одобрение отца и матери? Или должно быть смешно, как психически нездорового мужчину постоянно бьют по голове?
Фильм затянут... очень затянут, не смотря на постоянную движуху в кадре. Через час просмотра хочется уже полезть в инет или заняться своими делами.
Кому будет интересен фильм? Я не знаю!
11 июля 2017, 00:20 Ответить
Саня Емельянов 11 июля 2017, 03:43
Оценка
Хороший фильм с хорошим французским юмором. Высмеивает современное лицемерие (что собственно понятно еще по трейлеру). Пересматривать я этот фильм конечно не буду, но на один раз можно.
11 июля 2017, 03:43 Ответить
Александр Романов 11 июля 2017, 23:36
Оценка
Комедия получилась смешная , а вот тема не очень. Хотелось бы отметить игру артистов , они большие молодцы. А так же смелость режисера - вообще не толерантно . Смешными и нелепыми выглядят и французы , которым навязаны эти " гости ", и цыгане со свиньей и курами в центре города . Кстати цыгане , наверно собирательный образ "гостей" ,активно заселяющих европу и вот это уже невесело .
11 июля 2017, 23:36 Ответить
Konstantin 12 июля 2017, 11:45
Оценка
Добротная комедия на один раз, вроде и сюжет есть и актеры стараются, а смешных моментов мало, всего пару раз зал смеялся, при этом далеко не все. Стоит посмотреть только из-за любимых актеров в новом облике. Все сказанное чисто моё мнение и мои ощущения.
Как писали выше(зря они спойлерят конечно), в фильме много негативных моментов в плане морали, за это ему жирный минус.И даже цыгане показаны здесь с хорошей стороны, хотя может цыгане в Европе и России отличаются? Всем добра.
12 июля 2017, 11:45 Ответить
Кати Шахова 12 июля 2017, 14:11
Оценка
Добротная актуальная французская комедия. Не так хороша, как Безумная свадьба того же режиссера, но актеры, Кристиан Клавье в частности, отлично справились со своей ролью. Посмеяться от души не получится - много моментов, которые находятся на острие смешного и несмешного. Посмотреть фильм вполне можно, если не ожидать от него чего-то заоблачного. Интересен взгляд на остросоциальную проблему. Лайк режиссеру за то, что не побоялся снять об этом фильм.
12 июля 2017, 14:11 Ответить
a.p.ple 12 июля 2017, 14:29
Оценка
На мой взгляд, это актуальная, милая и, в сущности, добрая комедия. Сюжет, отправной точкой которого является острый политический конфликт сторонников и противников "открытых границ" и "доброго соседства" с другими национальностями, достаточно прост и незамысловат. Главный герой, помимо своей воли, осуществляет свои политические идеи на практике, принимая в дорогом особняке цыганскую семью. Фильм в меру сатиричен, в то же время в нем привлекает реалистичное изображение повседневных проблем современных европейцев, это возможность посмотреть на ситуацию изнутри. Фильм смотрится очень легко и оставляет оптимистическое впечатление, вполне во французском духе.
12 июля 2017, 14:29 Ответить
Наталья Попова 12 июля 2017, 17:15
Оценка
Гротеск, абсурд- чем не средства для передачи грусти и боли?
Это не комедия, это грустная клоунада. Но, надо сказать, весьма смелая со стороны режиссера. И про гостей, которые хуже... , и про себя, таких забавных, испотаченных.
Многовато ингредиентов для одного супа, но разве наша с вами жизнь не преувеличение?
Советую разочек посмотреть.
12 июля 2017, 17:15 Ответить
Валентин 12 июля 2017, 18:34
Вся правда о европейской толерантности :)
Безумные соседиБезумные соседиВ который раз уже начинаю свою рецензию с факта: французы, без лишних слов, мировые мастера комедийного жанра! А с фильмом Безумные соседи ещё и тонкой политической сатиры :) Не хотелось держать до конца обзора, да, фильм мне очень понравился, в нём хорошо всё, не вспомню ни одного минуса. Нет ни затянутости, ни провисаний, всё время что-то происходит, как в блокбастерах. Шутки идут чередой от простых до тонких с политическим подтекстом. От житейски-человечных до шуток на абсурдности ситуации.

Хотя один всё-таки минусик можно найти: за всем этим пиршеством шуток, некоторые зрители могут упустить социальный посыл фильма, обличающий в сатире проблему европейской толерантности, политических игрищ и простых, обывательских отношений к мигрантам. А ещё тему подрастающего поколения, которое не хочет быть буржуа, хочет просто чувствовать, быть открытым со всем миром.
Вот даже не знаю что ещё сказать... ведь когда в фильме есть минусы, на них прям распинаешься, описываешь, что не так и да эдак... а Безумные соседи, повторяясь, ну не нашёл я минусов. Все прекрасно.И актёры играют хорошо и по-французски темпераментно, и снято тоже замечательно, картинка радует глаз. Нет фестивальной драматургии, чтоб смеяться через слезы? Да зачем оно нужно в легком комедийном фильме.
Вышло коротенько, как кстати и сам фильм. Сходить, да посмеяться вдоволь можно с 20 июля во всех кинотеатрах.

P.S. Небольшая инсайдерская вставка: во Франции у фильма крайне низкий рейтинг... эх французы, европейцы, правда-то глаза колит :)

Моя оценка 9,5 из 10


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12 июля 2017, 18:34 Ответить
Sergey Knyazev 14 июля 2017, 19:20
Автор отзыва - Сергей Батт.
Мне, к сожалению, фильм понравился. К сожалению потому, что фильм откровенно слабый. Значит деградирую понемножку… Жаль. А слабый потому что как-то все не по настоящему, искусственно. Я понимаю, что комедия, но…не натурально как-то все…Жан-Этьен, в исполнении Кристиана Клавье конечно уже получше, чем в «Пришельцах», там он откровенно переигрывал, но все равно какая-то фальшь чувствуется (да, и как беспощадно время…). Эри Абиттан хорош, но чересчур добродушен. Неправда все это, цыгане это очень неприятные люди, это страшные люди (я общался). Фильм о вреде толерантности, извините за тавтологию, получился очень толерантным. Сатира? Какое там… Так, сатирка. Но, хотя бы это. Как говорил товарищ Армстронг, «маленький шаг для меня, гигантский шаг для человечества» Путь в тысячу ли начинается с одного ли.
14 июля 2017, 19:20 Ответить
Елизавета Надежникова 16 июля 2017, 14:38
Оценка
Честно говоря, было приятной неожиданностью осознать, что жанр именно сатирической комедии всё-таки ещё не умер. И ещё большей приятной неожиданностью было то, что он не умер во Франции, поскольку совсем недавно я была крайне разочарована другой «тамошней» комедией («Вечно молодой» Гийома Кане). Ан нет! Такого удовольствия от современного французского кино я, пожалуй, не получала со времён просмотра «Новейшего завета» Жако ван Дормеля.

Конечно, это не наш легендарный Леонид Гайдай, фильмы-комедии которого можно смело причислить к разряду шедевров, буквально разорванных нами на цитаты, оттого и пересматриваемых вновь и вновь. «Безумных соседей» Филиппа де Шоврона я вряд ли буду смотреть ещё и тем более цитировать, но как одноразовое удовольствие для людей, предпочитающих именно интеллектуальный юмор и сарказм, очень даже рекомендую. Ибо в этом фильме высмеян целый ряд современных явлений: тут вам и гей-политик, и его псевдотолерантный соперник на политической арене, и псевдофеминистическая супруга этого самого псевдотолерантного героя, и плоды чересчур свободного воспитания подрастающего поколения, когда это самое поколение, ещё не достигнув совершеннолетия, уже вопит о своём намерении жениться на цыганке и уйти с ней в табор… Филипп де Шоврон очень так аккуратно, по-французски пикантно и, я бы даже сказала, осторожно, дабы, видимо, не возбудить агрессию со стороны озабоченных проблемами сексменьшинств, феминисток и помешанных на толерантности, подшучивает над всем перечисленным. А самое главное – он шутит не над тем, что это в принципе присутствует в современном мире, а над тем, как мы любим перегибать палку, а посему даже самые светлые намерения могут запросто обернуться откровенным двуличием и показухой...

Словом, фильм выходит в прокат 20 июля, и тем, кто всё-таки обнаруживает у себя признаки интеллекта и здорового интеллектуального юмора, к просмотру от души рекомендую.
16 июля 2017, 14:38 Ответить
Ирина Ссорина 18 июля 2017, 13:39
Скоро в прокат выйдет фильм «Безумные соседи», от создателей «Безумной свадьбы». Русский человек уже давно должен был привыкнуть к тому, что не стоит полагаться на названия. И если фильмы в переводе называются похоже, совсем не факт, что герои будут те же. В этой паре сохранился исполнитель главных ролей - Кристиан Клавье и общая задорная атмосфера.

Сюжет прост и не заезжен — писатель и депутат в прямом эфире отстаивал свою позицию по поводу жизни иммигрантов во Франции и совершенно случайно пригласил к себе пожить кого-то из них. Один цыганский табор оказался очень быстр и полным составом пожаловал в гости на недельку-другую. О том, как ищут общий язык люди разных слоёв, чему они учат друг друга, и как развлекаются мы узнаём в этой комедии.

Я давно уже задаюсь вопросом — юмор какой страны больше всего похож на российский и всё никак не найду ответа. Это такой же сложный вопрос, как и то, почему от современных русских комедий хочется скорее принести тазик и заранее связать волосы в хвост? Почему наша жизнь смешна, а наши фильмы пошлы и примитивны? Какая страна по духу мне ближе всего? После просмотра картины «Вечно молодой», я решила, что это никак не может быть Франция и чуть было не пустилась на поиски той самой....Но тут подоспел Филипп де Шоврон и смешил меня полтора часа.

В наше время очень сложно сделать кино интересным и комичным для большой аудитории, поэтому зачастую режиссерам приходится выкручиваться, и мешать качественный юмор с низкопробными шуточками. Смотря на ситуацию с этой точки зрения, начинаешь проще относится к изменам, падениям, избиениям, над которыми предлагают смеяться и расставляешь акценты на том, что веселит именно тебя. А мне действительно было над чем позабавиться. Фильм на мой взгляд очень лёгкий и приятный. Как раз то, что нужно для расслабления и хорошего настроения. Особенно мне понравилось разнообразие персонажей — интересно наблюдать за ними, их мыслями и действиями. Но всё же для меня на первом месте здесь оказалось музыкальное сопровождение. Именно саундтрек расположил к просмотру и настроил на нужный лад. Песни и музыка — это изюминка фильма, которая делает из обычной комедии, похожей на множество других, уникальный, запоминающийся продукт.
18 июля 2017, 13:39 Ответить
Алла Ссорина 18 июля 2017, 15:22
Оценка
«Безумные соседи» - хорошая комедия, где главный герой и его жена вынуждены терпеть все выходки непрошенных гостей, которые привносят в их дом свой цыганский стиль жизни. С удовольствием потратила полтора часа своего времени на просмотр данного фильма, хорошая игра актёров и смешной сюжет сделали своё дело и оставили приятное впечатление. Только остался вопрос — действительно ли режиссер хотел показать, что главный герой — Жан-Этьен не сильно проникся к новым знакомым и все благородные поступки совершает только из желания прекратить соседство и показать всему миру, какой он хороший? Казалось бы, что он должен вдохновиться и проникнуться чужим положением и помогать уже от искреннего желания, а не ради собственной выгоды. То ли актёру не удалось это передать, то ли я придумала фильму ту линию, которая и не планировалась. Из чего делаю выводы, что всё же смотреть такие простые фильмы лучше не копая глубоко и тогда вы наполнитесь хорошими эмоциями и насмеётесь вдоволь.
18 июля 2017, 15:22 Ответить
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