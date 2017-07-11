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Как легко кричать в небеса о добродетели, сидя на Олимпе в кожаном кресле и попивая вино 20-летней выдержки. Примерно так выглядели высокопарные речи французского буржуа Жан-Этьена в преддверии выборов и выпуска собственной книги. Он со всем самообманом защищал права иммигрантов, к которыми Франция должна относится как добрый сосед и всячески помогать. Одну из таких речей герой произносит в прямом эфире, а на следующий день в саду его идеального дома оказывается цыганский фургончик со всем…