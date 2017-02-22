Если б я была мужчиной, 2017

«Если б я была мужчиной» - это новая комедия от актрисы и режиссёра Одри Дана («Красотки в Париже»). Главную роль в картине исполнила она же. Также к ней присоединились: Кристиан Клавье («Пришельцы», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»), Эрик Элмоснино («Генсбур. Любовь хулигана»), Алис Белаиди («Отель романтических свиданий») и другие.

В центре сюжета картины «Если б я была мужчиной» окажется девушка по имени Жанне. В последнее время она всё больше разочаровывается в мужчинах, утратив веру в то, что среди них остался ещё хотя бы один приличный. Поэтому она даёт клятву сама себе, что отказывается от них навсегда. Но не тут-то было, ведь на следующее утро Жанне оказывается во вражеской шкуре! Дело в том, что её половые признаки изменились за ночь, и теперь её жизнь становится безумным кошмаром.