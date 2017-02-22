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Если б я была мужчиной Если б я была мужчиной
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Si j'étais un homme

Если б я была мужчиной, 2017

2017 / Франция
4.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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«Если б я была мужчиной» - это новая комедия от актрисы и режиссёра Одри Дана («Красотки в Париже»). Главную роль в картине исполнила она же. Также к ней присоединились: Кристиан Клавье («Пришельцы», «Астерикс и Обеликс против Цезаря»), Эрик Элмоснино («Генсбур. Любовь хулигана»), Алис Белаиди («Отель романтических свиданий») и другие.

В центре сюжета картины «Если б я была мужчиной» окажется девушка по имени Жанне. В последнее время она всё больше разочаровывается в мужчинах, утратив веру в то, что среди них остался ещё хотя бы один приличный. Поэтому она даёт клятву сама себе, что отказывается от них навсегда. Но не тут-то было, ведь на следующее утро Жанне оказывается во вражеской шкуре! Дело в том, что её половые признаки изменились за ночь, и теперь её жизнь становится безумным кошмаром.

- Алис Белаиди играла в фильма Одри Дана «Красотки в Париже»

- Одри Дана выступила в картине качестве режиссёра и автора сценария, а также исполнила в нём главную роль

 

Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.

4.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 апреля 2017
Премьера в мире 22 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Одри Дана
Одри Дана
В ролях
Одри Дана
Одри Дана
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Эрик Элмоснино
Эрик Элмоснино
Алис Белаиди
Алис Белаиди
Джонатан Луис
Джонатан Луис
Все актеры и съемочная группа
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Если б я была мужчиной
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Наша рецензия
«Если бы у меня был пенис…» – так должен называться фильм Одри Даны, снятый по собственному сценарию и с собой в главной роли. Причем, Дана уже заглядывала под женские юбки в весьма посредственной гендерной картине «Красотки в Париже». Но если тогда новоявленный режиссёр нещадно била по щекам женскую аудиторию старомодными клише и пошлыми шутками про вибраторы и тампоны, то теперь взяла на вооружение гэги про мужское достоинство. Кадр из фильма…
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Татьяна Прыткова 21 апреля 2017, 19:14
Просто жуть, люди уходили из зала. Так как все фильмы уже пересмотрели, пошли на этот. Французы и так не сильны в кинематографе, но это апофеоз дурного кино. Настоятельно НЕ рекомендую к просмотру.
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