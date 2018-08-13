«Не волнуйся, он далеко не уйдет»: Рецензия Киноафиши

Судьба одного карикатуриста

На одной из вечеринок Джон Каллахан (Хоакин Феникс) познакомился с Декстером (Джек Блэк) – таким же алкоголиком, как и он. Новоявленный собутыльник предложил парню отправиться на другой конец города – там тоже была шумная вечеринка, выпивка и красивые девушки. Джону идея понравилась. Дальше вы сами понимаете, чем может закончиться поездка, когда за рулем оказывается напившийся до поросячьего визга водитель. Машина попала в аварию, Джона парализовало – он не мог самостоятельно передвигаться, руки тоже плохо слушались молодого человека. Каллахану пришлось начинать жизнь с новой страницы, а вместе с тем бороться с алкогольной зависимостью и искать свое призвание.

Кадр из фильма «Не волнуйся, далеко он не уйдет»

В основе фильма «Не волнуйся, далеко он не уйдет» Гаса Ван Сента – мемуары карикатуриста Джона Каллахана. Он действительно некоторое время злоупотреблял спиртным, и его парализовало в результате ДТП, когда парню был всего лишь 21 год. Хоакину Фениксу, сыгравшему художника у Ван Сента, уже давно не 21. Стало ли это проблемой для фильма? – Нет. Если бы Ван Сент придерживался линейного повествования и рассказчику в его ленте можно было бы доверять, то есть вероятность, что возраст актера бросался бы в глаза. Но режиссер ловко жонглирует зарисовками из жизни главного героя, так что практически до самого конца ленты непонятно с какой точки начинается рассказ о судьбе Каллахана. Более того, неизвестно кому рассказ предназначен и в каких условиях звучит. Самокопание ли это на встрече анонимных алкоголиков, когда товарищи по несчастью сбивают с Джона спесь, или заготовленная речь для выступления перед большой аудиторией? Собственно, на этом варианты в «Не волнуйся, далеко он не уйдет» не заканчиваются, да и вряд ли один исключает другой.

Кадр из фильма «Не волнуйся, далеко он не уйдет»

В конечном счете, Каллахан публиковался в разных изданиях и рассматривали его далеко не самые политкорректные карикатуры очень разные люди, так почему бы и не поиграть со структурой повествования в фильме, раз за разом заставляя зрителя задумываться, кому и где киноверсия Джона Каллахана рассказывает о себе? Мастерство Ван Сента кроется в том, что столь сложная конструкция повествования не ощущается ни громоздкой, ни излишней, ни слишком навязчивой. А ведь режиссер еще умудрился вмонтировать в ленту анимированные карикатуры Каллахана и даже продемонстрировал, как их можно «читать». И все равно «Не волнуйся, далеко он не уйдет» остается достаточно легким для восприятия фильмом, в котором обилие деталей и непростая конструкция не делают историю перегруженной или запутанной. К тому же здесь есть весьма примечательные актерские работы. Хоакин Феникс аккуратно проводит своего персонажа через сцены, где крайне тонка грань между банальным перебором клише и изображением духовного перерождения. Отличился и Джона Хилл. Он сыграл второстепенного героя – Донни, очень своеобразного наставника общества анонимных алкоголиков. Эта роль позволила актеру показать, что он может быть и уморительно смешным, и трогательным, и трагичным.

Кадр из фильма «Не волнуйся, далеко он не уйдет»

Вместе с тем ни хорошая актерская игра, ни ловкость, с какой Гас Ван Сент работает со структурой повествования, не скрывают того, что «Не волнуйся, далеко он не уйдет» ничего принципиально особенного в рамках жанра не делает и мало выделяется среди обилия голливудских байопиков. Фильм бегло показывает становление Джона Каллахана как известного карикатуриста и не приобретает остроты и провокационности его работ. Быть может, карикатуры Каллахана на экране и вовсе то немногое, что способно вызвать у зрителя бурную реакцию. Временами покачивающийся в сторону патрпафоса «Сильнее» с Джейком Джилленхолом и то гораздо смелее изображает главного героя и его личную жизнь. «Не волнуйся, далеко он не уйдет» близок к другому фильму Ван Сента – «Умнице Уиллу Хантингу». В этих картинах главные герои ‒ личности неординарные и одаренные, мыслящие не так, как все. Ван Сент не рискует нырнуть словно в омут с головой в их внутренний мир и осторожно наблюдает за ними со стороны.

Елена Громова

В российском прокате с 23 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не волнуйся, далеко он не уйдет»