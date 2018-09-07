Наша рецензия

На одной из вечеринок Джон Каллахан (Хоакин Феникс) познакомился с Декстером (Джек Блэк) – таким же алкоголиком, как и он. Новоявленный собутыльник предложил парню отправиться на другой конец города – там тоже была шумная вечеринка, выпивка и красивые девушки. Джону идея понравилась. Дальше вы сами понимаете, чем может закончиться поездка, когда за рулем оказывается напившийся до поросячьего визга водитель. Машина попала в аварию, Джона парализовало – он не мог самостоятельно…