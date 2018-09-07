На одной из вечеринок Джон Каллахан (Хоакин Феникс) познакомился с Декстером (Джек Блэк) – таким же алкоголиком, как и он. Новоявленный собутыльник предложил парню отправиться на другой конец города – там тоже была шумная вечеринка, выпивка и красивые девушки. Джону идея понравилась. Дальше вы сами понимаете, чем может закончиться поездка, когда за рулем оказывается напившийся до поросячьего визга водитель. Машина попала в аварию, Джона парализовало – он не мог самостоятельно…
Вот он в больнице, вот какието процедуры, вот бытовые сложности, разговор с соц работником, разговор с добровольным помощником по дому, встречи с анонимными алкоголиками... и все это безликое, вместо главного героя-карикатуриста можно было поставить слесаря-сантехника-машиниста электропоезда потому что никакого становления художника во всем этом нет, никаких душевных терзаний, переживаний его как художника. За пофильма два раза показали его карикатуры и это было все что могло бы показать что мужик на экране художник.
Фильм не про художника карикатуриста, это учебное видео что ждет инвалида в больнице, обществе, процесс адаптации и тп.
Режиссер Гас Ван Сент был лично знаком со знаменитым карикатуристом Джоном Каллаханом и еще с 90-х собирался рассказать его историю. Честно признаюсь, когда я прочитала описание этого фильма, я была не уверена, стоит ли на него идти - после авторских фильмов о борьбе с зависимостью или историй о получении инвалидности всегда не по себе. А эта история о человеке, который в результате аварии остался практически полностью парализован, при этом основная часть сюжета - его борьба с алкоголизмом. Выглядит, как нечто очень депрессивное. Но это не так.
Во-первых, Джон Каллахан, если кто не знает, обладал невероятным чувством юмора. Несмотря на свое физическое состояние он никогда не останавливался. Взять хотя бы то, с какой скоростью он гонял по улицам на своем инвалидном кресле, пугая прохожих. Его работы про наполнены тонким сарказмом и едкой иронией к жизни, политике и самому себе. Передать это и было основной задачей создателей фильма. Эта история очень личная для режиссера, что видно по его работе. Главного героя определяет не просто характер, описанный в сценарии, а множество мелких деталей, из которых складывается общая картинка и передается образ. Хоакин Феникс как всегда показывает высший пилотаж актерского мастерства. Он лихо катается на инвалидном кресле, преображается в ловеласа и модника в историях о жизни Джона до автокатастрофы. Через его эмоции можно видеть глубину боли, депрессию человека, находящегося в отчаянии и пройти с ним путь его исцеления. Важно отметить, что несмотря на тяжелые события из жизни реального человека, которые описываются в этом фильме, он не становится слишком тяжелым для восприятия большой аудитории зрителей. Возможно, Ван Сент хотел оставить рассказ о своем друге в истории, чтобы его увидело как можно большей людей и карикатурист в инвалидном кресле запомнился на долгие годы. А может быть, ему хотелось рассказать о Каллахане так, как он рисовал свои карикатуры - с юмором и надеждой. Ведь даже название фильма «Не волнуйся, он далеко не уйдет» - это фраза с одного из его рисунков, которую говорит ковбой на лошади, указывая на пустое инвалидное кресло.
Авторизация по e-mail