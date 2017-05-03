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Елена Лотова
Елена Лотова
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Елена Лотова
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Дата рождения
11 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Биография Елены Лотовой
Родилась 11 августа 1988 года. Усть-Каменегорск, СССР (Казахстан).
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Фильмография Елены Лотовой
Три дня до весны
драма, военный, детектив
2017, Россия
6.0
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«Стражи Галактики. Часть 2» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Лица сегодняшнего проката: милые и брутальные «Стражи Галактики» и гораздо более реальные – молчаливые герои Великой Отечественной войны из фильма «Три дня до
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3 мая 2017 15:51
«Три дня до весны» получил приз за «Лучший детектив» на DetectiveFEST
В минувшую неделю в Москве состоялся международный кинофестиваль DetectiveFEST, девизом которого стала актуальное выражение «Борьба с преступностью и терроризмом – дело всего
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21 апреля 2017 15:13
«Киноафиша» и «Ленфильм» проведут пресс-показ фильма «Три дня до весны»
11 апреля киностудия «Ленфильм» представит свою новую картину «Три дня до весны» режиссёра Александра Касаткина на пресс-показе, организованном совместно с
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6 апреля 2017 01:46
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