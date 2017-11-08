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Александр Касаткин
Александр Касаткин
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Александр Касаткин
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Дата рождения
20 мая 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Александра Касаткина
Режиссер. Родился 20 мая 1968 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Касаткина
Три дня до весны
драма, военный, детектив
2017, Россия
6.0
Дочь
драма
2012, Россия
6.0
Слушая тишину
мелодрама
2007, Россия
7.0
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