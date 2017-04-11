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Три дня до весны Три дня до весны
Киноафиша Фильмы Три дня до весны Отзывы о фильме «Три дня до весны»
Три дня до весны 2017 / Россия
6.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Три дня до весны»

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Наша рецензия

Ленинград, 1942 год. Из Москвы вызывают офицера Андреева (Кирилл Плетнев) для расследования, а на помощь ему приходит врач-инфекционист Ольга Марицкая (Елена Лотова). Вместе они идут по следам преступников, укравших контейнеры со штаммами чумы. Всего три последних дня зимы даны им, чтобы предотвратить заражение всех жителей города.  Кадр из фильма «Три дня до весны»  Блокада - это личная история города на Неве, но имеющая известность, выходящую далеко за пределы…

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lyzmaksim 11 апреля 2017, 16:17
Оценка
Музыка в фильме- это не передать словами. Фильм не предназначен для просмотра под попкорн. Фильм -дань всем ветеранам и блокадникам. Нужное кино про ....каждый сам для себя должен сделать вывод про что этот фильм.
11 апреля 2017, 16:17 Ответить
Евгений Козлов 11 апреля 2017, 21:38
Оценка
Вполне добротно придуманный и снятый фильм. В принципе, даже в советское время на полку его бы не положили. Досняли бы пару эпизодов про руководящую роль партии и убрали упоминание про случаи каннибализма с фотографиями похищенных детей. Даже короткую сцену-кадр в душе, наверно, оставили бы. А что, жизнь продолжалась, бывало и такое.
Новых горизонтов, конечно, фильм не раздвинет, но задачи такой и не ставилось, как можно догадаться. Рассказ о службе "славных ребят из железных ворот ГПУ" в то героическое время, разве может хоть кто-то быть против? Тем более, что масштаб предотвращенного теракта впечатляет - оказывается, фашисты планировали наслать чуму на наш город, да еще руками наших уголовников, да еще из пробирок нашего же института, рассчитывая таким образом обмануть мировую общественность (да-да, сами так и говорят). И даже показано, как заранее радовались смерти миллионов людей. При этом фашисты почему-то приветствуют друг друга не известным всем жестом, а вполне обычным козырянием, что сие означает по мысли режиссера - неизвестно, наверно, речь идет о каких-то фашистах-бандеровцах.
Конец вполне оптимистичен, даже чудесен. Благодаря вражескому снаряду, правда, но все заканчивается хорошо.
Хочется верить, что актеры, выкурившие на съемках такое убийственное количество папирос, поправят здоровье и фильм получит заслуженное признание.
Отдельное спасибо за внутренние интерьеры Большого дома на Литейном, любопытство автора удовлетворено более чем полностью, на чем он решительно настаивает.
11 апреля 2017, 21:38 Ответить
Sergey Knyazev 12 апреля 2017, 12:53
В высшей степени вменяемое кино на военную тему, в котором собственно город - Ленинград - один из героев повествования. Картина, пусть и снята совсем в другое время, стоит в один ряд со знаменитыми ленфильмовскими шедеврами "На войне как на войне", "Торпедоносцы", "Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны" и др. Сказать, что создатели достигли этого уровня, было бы, вероятно, опрометчиво, как было сказано в одном фильме: "на фронте говорили: действие ведете в верном направлении".
12 апреля 2017, 12:53 Ответить
Наталья Попова 12 апреля 2017, 14:44
Оценка
Фильм очень увлекательный, но впечатление неоднозначное. Великолепное начало, верное по настроению, по стилю. Прекрасные мужские роли. Но к образу главной героини есть вопрос: может ли изможденная, долго голодающая женщина быть настолько эмоциональной и строптивой? Игра актрисы напоминает многие женские роли последних лет ( так и видится К.Раппопорт).
Снято с большим вниманием к деталям, но слишком уж ярко, красочно. Быть может новому поколению по-другому и не понять? не услышать? Главное, чтобы знали и помнили?
Хотелось бы в продолжении услышать больше той ноты, которую задает музыка в фильме и образ О.Берггольц.
12 апреля 2017, 14:44 Ответить
Елена 12 апреля 2017, 16:00
Оценка
Сюжет достаточно оригинальный для фильма, действие которого проходит в блокадном Ленинграде. Шла на просмотр с долей скепсиса и была приятно поражена! Фильм захватывает, переносит в то время с первых минут. Визуальный ряд в нужные мгновения дополняется цепляющей душу музыкой и держит тебя до конца. Актеры сыграли блестяще, особенно понравился герой Игоря Грабузова. Немного разбавлял эмоциональное напряжение своей непосредственностью. Единственное, что вызвало некий диссонанс - не сильно исхудавшие за полгода некоторые действующие лица) В целом - качественно снятая кинолента, которую смотришь на одном дыхании.
12 апреля 2017, 16:00 Ответить
Валентин 16 апреля 2017, 16:21
новая классика фильмов о блокадном Ленинграде
Три дня до весны
https://instagram.com/p/BSw15uBjjdr/

Не могу удержаться до конца текста и во вступлении своего рецензионного впечатления хочется написать первые мысли, посетившие меня после окончания пресс-показа фильма: мысли о новой киноклассике про блокаду Ленинграда, может даже классике уровня В бой идут одни старики. Да, именно В бой идут одни старики.
Потому как ленты похожи по духу, так трепетно сняты, с любовью и уважением, и легкой подачей, без нарочито гнетущей атмосферы (но с там где надо выставленными драматическими моментами), несмотря на сюжетно-детективную оболочку фильма и наличие реалистичных моментов жизни в блокадном городе, которые не часто показывают в художественных фильмах.
Замечательный фильм, всё в нем хорошо. Актёры играют так по ленинградски, так интеллигентно. Сто процентное попадание в образы. Операторская работа отлична, режиссёрская работа прекрасна (ведь не зря же возникли мысли о новой классике:) ) Вся команда справилась отменно. На этих строках, которые сейчас пишу, право слово, ловлю себя на мысли, что хочется пересмотреть ещё раз Три дня до весны.
Так понравился мне фильм. Конечно, ещё лепту внесла сама тема: блокада Ленинграда. Ведь она очень личная, моя бабушка пережила блокаду. И у многих создателей фильма, бабушки и дедушки были блокадниками. Такая ответственность перед памятью предков, перед таким трагическим событием помогла съемочной команде не схалтурить, не снять тяп-ляп средненько плохонький боевичёк, как у нас часто водится в нашем кино.
Пойду пересматривать Три дня до весны с 4го мая во всех кинотеатрах и вам всем очень советую сходить в кино.
16 апреля 2017, 16:21 Ответить
Алексей Сушков 21 апреля 2017, 11:18
Оценка
Фильм снят очень качественно. О сюжете говорить не берусь, но радует, что сотрудники НКВД изображены не кровожадными нелюдями, а вполне себе адекватно. Узнавал знакомые места Ленинграда-Петербурга, опять же большой плюс. Единственно, расстроила финальная сцена deus ex machina - при таком взрыве, от которого рухнул дом с отрицательным героем, вокруг пары главных героев не осталось бы не одного целого стекла - в фильме это не учтено. Обидно! В сцене проезда машины за зданием Военно-морского музея (биржи) изображено подразделение ополченцев - опять же, фактологическая ошибка. К тому времени все части были регулярными.
Тем не менее, впечатление фильм оставил очень хорошее.
Рекомендую сходить с детьми 12+, много потом можно обсудить.
21 апреля 2017, 11:18 Ответить
Stepan Kovalenko 29 апреля 2017, 12:23
Оценка
Тема блокады, для меня, как истинного Петербуржца в 5ом поколении - очень важна. Само по себе я очень рад, что появляются такие фильмы, как "4 дня до весны" любимой киностудии Ленфильм. Не любитель громких речей. Это и не уместно, если учесть, что за тема поднята здесь. Надеюсь, что по словам создателей, они действительно максимально пытались приблизить к реальности тех страшных дней. Не касаясь в тонкости сюжета и не раскрывая всех линий, могу сразу сообщить, что временами напоминают фантастику... особенно конец фильма. Слишком не правдоподобно. Крайне не уверен, что фильм, к сожалению, не привлечёт молодежную аудиторию, тк снят уж слишком растянуто и не динамично. Наше время, безусловно, диктует свои нормы и правила в кино. При должной и грамотной подаче материала, даже из казалось бы, неоднозначного сценария можно снять хорошее кино. Без особой динамики и хорошей режиссуры кино не вытянуть. К сожалению, что-то в этом фильме не дотягивает до настоящего интересного и увлекательного детективного фильма, на которое может пойти прежде всего молодое подрастающее поколение...
29 апреля 2017, 12:23 Ответить
Юлия Шаргородская 4 мая 2017, 16:02
Оценка
Фильм понравился. Жаль, что на такие фильмы мало ходят.
4 мая 2017, 16:02 Ответить
Eduard Zamyslov 8 мая 2017, 23:31
Оценка
Хороший фильм , понравилось все : актеры, работа оператора, режиссера, музыка.
Снято реалистично. Фильм смотрится на одном дыхании. Рекомендую всем Петербуржцам . Особенно порадовало. что фильм снят на родном "Ленфильме".
8 мая 2017, 23:31 Ответить
alex 9 мая 2017, 00:13
Оценка
хороший фильм.
рекомендую к просмотру.
интересно смотреть и молодым, и кому постарше.
немного из истории, немного детектива.
9 мая 2017, 00:13 Ответить
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