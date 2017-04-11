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Ленинград, 1942 год. Из Москвы вызывают офицера Андреева (Кирилл Плетнев) для расследования, а на помощь ему приходит врач-инфекционист Ольга Марицкая (Елена Лотова). Вместе они идут по следам преступников, укравших контейнеры со штаммами чумы. Всего три последних дня зимы даны им, чтобы предотвратить заражение всех жителей города. Кадр из фильма «Три дня до весны» Блокада - это личная история города на Неве, но имеющая известность, выходящую далеко за пределы…