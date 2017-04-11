Ленинград, 1942 год. Из Москвы вызывают офицера Андреева (Кирилл Плетнев) для расследования, а на помощь ему приходит врач-инфекционист Ольга Марицкая (Елена Лотова). Вместе они идут по следам преступников, укравших контейнеры со штаммами чумы. Всего три последних дня зимы даны им, чтобы предотвратить заражение всех жителей города. Кадр из фильма «Три дня до весны» Блокада - это личная история города на Неве, но имеющая известность, выходящую далеко за пределы…
Новых горизонтов, конечно, фильм не раздвинет, но задачи такой и не ставилось, как можно догадаться. Рассказ о службе "славных ребят из железных ворот ГПУ" в то героическое время, разве может хоть кто-то быть против? Тем более, что масштаб предотвращенного теракта впечатляет - оказывается, фашисты планировали наслать чуму на наш город, да еще руками наших уголовников, да еще из пробирок нашего же института, рассчитывая таким образом обмануть мировую общественность (да-да, сами так и говорят). И даже показано, как заранее радовались смерти миллионов людей. При этом фашисты почему-то приветствуют друг друга не известным всем жестом, а вполне обычным козырянием, что сие означает по мысли режиссера - неизвестно, наверно, речь идет о каких-то фашистах-бандеровцах.
Конец вполне оптимистичен, даже чудесен. Благодаря вражескому снаряду, правда, но все заканчивается хорошо.
Хочется верить, что актеры, выкурившие на съемках такое убийственное количество папирос, поправят здоровье и фильм получит заслуженное признание.
Отдельное спасибо за внутренние интерьеры Большого дома на Литейном, любопытство автора удовлетворено более чем полностью, на чем он решительно настаивает.
Снято с большим вниманием к деталям, но слишком уж ярко, красочно. Быть может новому поколению по-другому и не понять? не услышать? Главное, чтобы знали и помнили?
Хотелось бы в продолжении услышать больше той ноты, которую задает музыка в фильме и образ О.Берггольц.
Три дня до весны
https://instagram.com/p/BSw15uBjjdr/
Не могу удержаться до конца текста и во вступлении своего рецензионного впечатления хочется написать первые мысли, посетившие меня после окончания пресс-показа фильма: мысли о новой киноклассике про блокаду Ленинграда, может даже классике уровня В бой идут одни старики. Да, именно В бой идут одни старики.
Потому как ленты похожи по духу, так трепетно сняты, с любовью и уважением, и легкой подачей, без нарочито гнетущей атмосферы (но с там где надо выставленными драматическими моментами), несмотря на сюжетно-детективную оболочку фильма и наличие реалистичных моментов жизни в блокадном городе, которые не часто показывают в художественных фильмах.
Замечательный фильм, всё в нем хорошо. Актёры играют так по ленинградски, так интеллигентно. Сто процентное попадание в образы. Операторская работа отлична, режиссёрская работа прекрасна (ведь не зря же возникли мысли о новой классике:) ) Вся команда справилась отменно. На этих строках, которые сейчас пишу, право слово, ловлю себя на мысли, что хочется пересмотреть ещё раз Три дня до весны.
Так понравился мне фильм. Конечно, ещё лепту внесла сама тема: блокада Ленинграда. Ведь она очень личная, моя бабушка пережила блокаду. И у многих создателей фильма, бабушки и дедушки были блокадниками. Такая ответственность перед памятью предков, перед таким трагическим событием помогла съемочной команде не схалтурить, не снять тяп-ляп средненько плохонький боевичёк, как у нас часто водится в нашем кино.
Пойду пересматривать Три дня до весны с 4го мая во всех кинотеатрах и вам всем очень советую сходить в кино.
Тем не менее, впечатление фильм оставил очень хорошее.
Рекомендую сходить с детьми 12+, много потом можно обсудить.
Снято реалистично. Фильм смотрится на одном дыхании. Рекомендую всем Петербуржцам . Особенно порадовало. что фильм снят на родном "Ленфильме".
рекомендую к просмотру.
интересно смотреть и молодым, и кому постарше.
немного из истории, немного детектива.
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