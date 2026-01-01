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Макс Римельт
Max Riemelt
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Макс Римельт
Макс Римельт
Max Riemelt
Дата рождения
7 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Восточный Берлин, ГДР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Макс Римельт
Родился 7 января 1984 года. Берлин, Германия.
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Популярные фильмы
8.0
Восьмое чувство
(2015)
7.2
Красный какаду
(2006)
7.2
Фрайштатт
(2015)
Фильмография Макс Римельт
5.8
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Etwas ganz Besonderes
семейный
2026, Германия
6.4
Дегустаторши
Le assaggiatrici
драма
2025, Италия / Бельгия / Швейцария
6.1
Два к одному
Zwei zu eins
комедия, криминал, мелодрама
2024, Германия
6.8
Из мрака прошлого
драма, криминал, триллер
2023, Германия
6.8
Иви как Иви
Ivie wie Ivie
комедия, драма
2023, Германия
5.3
Детективы из табакерки и сокровища морских глубин
Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee
детектив, приключения, семейный
2020, Германия
7.1
Мир в огне
драма, военный, исторический
2019, Великобритания
6.3
Берлинский синдром
Berlin Syndrome
триллер
2017, Австралия / Германия
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