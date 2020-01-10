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Макс Римельт
Макс Римельт
Max Riemelt
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Макс Римельт
Max Riemelt
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Дата рождения
7 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Макс Римельт
Родился 7 января 1984 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Макс Римельт
Детективы из табакерки и сокровища морских глубин
детектив, приключения, семейный
2020, Германия
5.0
Берлинский синдром
триллер
2017, Австралия / Германия
6.0
Фрайштатт
драма
2015, Германия
7.0
Облачно с прояснениями
комедия, мелодрама, драма
2012, Германия
7.0
Считанные дни
драма
2011, Германия
7.0
Вкус ночи
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма
2010, Германия
7.0
На границе
драма
2007, Германия
6.0
Красный какаду
комедия, драма
2006, Германия
7.0
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В четвёртой «Матрице» снимется ещё один актёр из «Восьмого чувства»
Это и не удивительно, так как «Восьмым чувством» занимались Лана и Лилли Вачовски.
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10 января 2020 14:30
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