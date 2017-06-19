«Берлинский синдром»: Рецензия Киноафиши

Мое берлинское приключение

Прелесть первых встреч – в непреодолимом желании посмаковать предчувствие грядущего романа и закипающей страсти. Именно это растягивание незнания о новом знакомом придает ему столько дурманящего шарма и не пробуждает никаких вопросов. Возможно, как раз такое томное чувство двигало Клэр, которая приехала из Австралии в Германию, обременив себя лишь походным рюкзаком, фотоаппаратом и туманными мыслями. Во время своей очередной остановки посреди улицы, чтобы насладиться видом берлинской архитектуры, она встречает очаровательного Энди. Вскоре девушка оказывается в его квартире, нежась в новом любовном приключении. Однако когда наступает утро, героиня обнаруживает, что заперта в квартире незнакомца. И он не планирует ее выпускать.

Кадр из фильма «Берлинский синдром»

«Берлинский синдром» – безжалостный триллер с невероятным хладнокровием натягивающий саспенс до напряжения струны. Снятый Кейт Шортланд по одноименному роману Мелани Йоостен фильм прочно запирает за зрителем всякие ходы для пространных размышлений, заставляя переживать каждую эмоцию жертвы, не думая ни о чем большем. Пока героиня словно рыба бьется в бессмысленных психологических конвульсиях, рамки фильма сужаются все сильнее, не оставляя ничего другого, как с пристрастием рассматривать болезненные отношения двух героев. Режиссер мастерски манипулирует зрительскими ожиданиями, давая и тут же отбирая надежду на какой-нибудь конкретный исход (становится уже не важно, хороший или плохой). Так что напряжением здесь пронизан каждый кадр, пробуждая чувства непреодолимой клаустрофобии и безысходности.

Кадр из фильма «Берлинский синдром»

История навязчиво напоминает «Коллекционера» Джона Фаулза – в ней также художественно препарируется мозг тихого маньяка, пугающего своей внешней нормальностью и адекватностью. И с таким же любопытством исследуются мысли жертвы, которая пробует разные методы – от сопротивления до подчинения, от ненависти до страсти, пытаясь расколоть душу своего похитителя. В роли Энди – Макс Римельт, чей взгляд и манера поведения исправно ломает обывательские стереотипы и представляет противоречивого преступника с «чувствами». А вот Тереза Палмер в роли Клэр преобразилась так, что своими робкими ужимками и нервными подергиваниями начала походить на Кристен Стюарт. Правда, в данном кино это скорее плюс, точно отражающий надломленное существо главной героини, ее потерянность и одиночество.

Кадр из фильма «Берлинский синдром»

Если смотреть фильм повторно, то открывается множество интересных деталей. Начинаешь замечать, какой на самом деле не тривиальный разговор ведут герои – как ненавязчиво похититель выведывает всю необходимую информацию. И некоторые брошенные вскользь фразы спустя несколько минут оказываются ключевыми. Например, слова «Тебя никто не услышит» произнесенные в постели обретают совсем другой оттенок, когда повторяются за закрытыми напрочь дверями. После такого – приключения из серии курортного романа больше не кажутся по-прежнему романтичными.

При этом нельзя сказать, что в этом кино есть что-то новаторское и крайне оригинальное – и в смысле нарратива, и подачи. Не более чем качественно реализованная экранизация, выполненная по принципу обманутых ожиданий и нагнетания саспенса до грани неприличия. А для остринки – немного насилия и секса. «Берлинский синдром» лучше смотреть тихими душными вечерами, запивая страхи крепким мятным чаем.

Инна Син

В российском прокате с 13 июля 2017 года

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