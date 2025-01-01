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Берлинский синдром
Цитаты из фильма Берлинский синдром
Цитаты из фильма Берлинский синдром
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Цитаты
Andi
Что худшее я могла бы сделать с тобой? Не волнуйся... Я бы никогда этого не сделала. Мы — одна команда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clare Havel
Энди, что происходит?
Andi
«Что происходит?» Ты могла уехать в Дрезден. Ты же сказала, что хочешь остаться.
Andi
Мы переспали. Люди — люди говорят всякое в постели. Это не обязательно значит что-то.
[рыдая]
Andi
Пожалуйста, Боже мой.
Andi
Тебе нравится песто?
Clare Havel
Что? Можем просто пойти поужинать?
[он её игнорирует]
Clare Havel
Можно мне вернуть мое ожерелье?
[он продолжает её игнорировать]
Clare Havel
Открой, б#яь, дверь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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