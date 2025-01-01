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Киноафиша Фильмы Берлинский синдром Цитаты из фильма Берлинский синдром

Цитаты из фильма Берлинский синдром

Andi Что худшее я могла бы сделать с тобой? Не волнуйся... Я бы никогда этого не сделала. Мы — одна команда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clare Havel Энди, что происходит?
Andi «Что происходит?» Ты могла уехать в Дрезден. Ты же сказала, что хочешь остаться.
Andi Мы переспали. Люди — люди говорят всякое в постели. Это не обязательно значит что-то.
[рыдая]
Andi Пожалуйста, Боже мой.
Andi Тебе нравится песто?
Clare Havel Что? Можем просто пойти поужинать?
[он её игнорирует]
Clare Havel Можно мне вернуть мое ожерелье?
[он продолжает её игнорировать]
Clare Havel Открой, б#яь, дверь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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