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Киноафиша Фильмы Полночное солнце Цитаты из фильма Полночное солнце

Цитаты из фильма Полночное солнце

Katie Днём я очень занята, но вечером могу быть свободна.
🧡
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Katie Самое лучшее — это когда есть с кем делиться своими приключениями.
🧡
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🥱
Katie Если я тебе нужна, просто посмотри наверх. И помни, я тебя люблю.
🧡
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🥺
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Katie О боже, Чарли на улице.
Jack Я знаю. Я ему звонил.
Katie Что? Зачем?
Jack Потому что ты сказала, что лучшее — иметь рядом того, с кем можно делить свои приключения. Так поговори с ним, скажи правду — он это заслуживает, и ты тоже.
🧡
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🤔
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Jack Мне не по себе от того, что он не знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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