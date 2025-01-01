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Полночное солнце
Цитаты из фильма Полночное солнце
Цитаты из фильма Полночное солнце
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Цитаты
Katie
Днём я очень занята, но вечером могу быть свободна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katie
Самое лучшее — это когда есть с кем делиться своими приключениями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katie
Если я тебе нужна, просто посмотри наверх. И помни, я тебя люблю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Katie
О боже, Чарли на улице.
Jack
Я знаю. Я ему звонил.
Katie
Что? Зачем?
Jack
Потому что ты сказала, что лучшее — иметь рядом того, с кем можно делить свои приключения. Так поговори с ним, скажи правду — он это заслуживает, и ты тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack
Мне не по себе от того, что он не знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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