Суперчел, 2022

Первоначально режиссер и исполнитель главной роли Филипп Лашо хотел сделать пародию на фильмы о Джейсоне Борне, в которой актер попадает в аварию в шпионской машине, используемой для съемок, но в итоге он решил, что этот жанр слишком мрачен для комедии, и было решено делать проект о супергероях.

Фильм снимался летом 2021 года, поэтому главный актер боялся сцен полностью в костюме своего персонажа Бэдмена, так как он тяжелый и плотный. Также Филипп Лашо повредил ногу, играя в футбол с друзьями перед съемками, поэтому все сцены с его ходьбой или бегом были перенесены на конец съемок.