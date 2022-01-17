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Super-héros malgré lui

Суперчел, 2022

2022 / Франция
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Факты

Первоначально режиссер и исполнитель главной роли Филипп Лашо хотел сделать пародию на фильмы о Джейсоне Борне, в которой актер попадает в аварию в шпионской машине, используемой для съемок, но в итоге он решил, что этот жанр слишком мрачен для комедии, и было решено делать проект о супергероях.

Фильм снимался летом 2021 года, поэтому главный актер боялся сцен полностью в костюме своего персонажа Бэдмена, так как он тяжелый и плотный. Также Филипп Лашо повредил ногу, играя в футбол с друзьями перед съемками, поэтому все сцены с его ходьбой или бегом были перенесены на конец съемок.

 

 

 

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 17 января 2022
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Филипп Лашо
Филипп Лашо
В ролях
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Филипп Лашо
Филипп Лашо
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Тарек Будали
Тарек Будали
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суперчел 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Михаил Роксман 5 июля 2022, 22:15
Вся команда Филиппа Лашо всборе.Комично и наивно. Как и все фильмы с этими актерами смотрится легко и без задумчивости над происходящим. По мне он слабее Супер Нянь но для разнообразия пойдет.
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12 голосов
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