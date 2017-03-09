«SuperАлиби»: Рецензия Киноафиши

Разрешено все, что не запрещено законом?

Чудесным подарком на 8 марта стал фильм «SuperАлиби» от Филиппа Лашо. В этой организации он же сыграл роль Грега, владельца компании alibi.com, которая занимается созданием искусного оправдания для тех, кто хочет жить хорошо, но боится общественного осуждения. Его клиентами становятся лжецы, изменщики, эгоисты, составляющие, оказывается, добрую половину человечества. Фильм – красноречивый букет о человеческих пороках, поданный с юмором, долей ехидства и истинно французской искренностью.

Кадр из фильма «SuperАлиби»

«Небольшая ложь прекраснее правды, живи тайно, как тебе хочется, не боясь общественного осуждения» - такой девиз агентства Грега. Хоть и изначальной целью организации было не поощрение обмана, а нивелирование последствий ради общего спокойствия, уже одно осознание безнаказанности развращает человеческую натуру, дарит иллюзию того, что «разрешено все, что не запрещено законом». По сути, зачин довольно прост: человек хочет жить красиво и не нести ответственности. А уже это – благодатная почва для каверзных ситуаций, которые раз за разом демонстрируются во множестве комедийных фильмов.

Кадр из фильма «SuperАлиби»

Прекрасная картинка, приятное музыкальное оформление, кропотливо подобранный саунддизайн; юмор и мораль на ступеньку выше чем, скажем, в «Трех счастливых поросятах» Жана-Франсуа Пеле, и не такие тяжелые, чем, скажем, в «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано. Простой и приятный сюжет, который не устает удивлять неожиданными поворотами. Лашо раз за разом дает ситуацию, после – ее бэкграунд, не забывая о последствиях, которые следуют за тот или иной моральный выбор каждого человека. Картина собрала в себе истории семьи, трех друзей и даже персонажей из эпизодов, словно режиссер планировал взять все самое лучшее от современных французских комедий, бесконечно обращаясь как к ним, так и к довольно известным произведениям: Marvel и DC, «Assassins Creed», «5 элемент», «Звездные войны», «Форсаж» и т.д.

Кадр из фильма «SuperАлиби»

«Люди ведь не дураки» - словно говорит там режиссер, демонстрируя, что в современном массовом обществе все тайное становится явным рано или поздно. Потому что человек – животное социальное, вокруг него есть другие люди, у которых есть глаза, слух и собственное мнение; телефон используется не только для селфи и социальных сетей, а сводка новостей просматривается куда чаще, чем принято считать. В несерьезный на первый взгляд фильм заложены темы доверия, ответственности за свои поступки, сохранения отношений и, самое главное, любви: оказывается, что можно заново влюбиться в человека, которого, казалось бы, знаешь, как свои пять пальцев! Вот у вас уже и взрослая дочь, усталость друг от друга и отсутствие первоначальной свежести в общении; но, стоит поговорить, и оказывается, что ближе-то и надежнее человека нет, а наслаждаться жизнью с ним куда легче и приятнее, чем на стороне.

Кадр из фильма «SuperАлиби»

Люди и животные в фильме удивительно живучие, происходящее умело закольцовано, что дополняется слаженным тандемом актеров из самого режиссера Филиппа Лашо, Элоди Фонтань (Супернянь 2, Безумная свадьба), Жюльен Аррути (Супернянь, Супернянь 2, Париж любой ценой, Сердцеед), Тарек Будали (Сердцеед, Париж любой ценой, Супернянь 2), Дидье Бурдон (Хороший год, Однажды в Версале), Натали Бай (Мой сын для меня, Распутницы). Большая часть актеров уже работали с Лашо, так что, химии на экране достаточно даже без слоумоушена и засилья откровенных сцен. Режиссер не удержался и от отсылок к порокам целой страны, президента, недавней проблемы с эмигрантами и всего сложившегося общественного порядка вещей, в котором человеку просто невозможно никогда не врать – во вред ли, или же во благо ли.

Кадр из фильма «SuperАлиби»

«SuperАлиби» - прекрасная карикатура на современное общество, поданная с истинно французской элегантностью и простотой. Для пытливого ума фильм может стать проверкой на внимательность, для любимой – приятным дополнением к подарку и цветам, и для каждого человека - хорошим шансом осмыслить собственное отношение к окружающим людям и тому, правильно ли жить только для себя, забывая, что в мире полно и других людей.

Потапова Галина

В российском прокате с 8 марта 2017 года

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