Коп на драйве , 2020

Комедийный фильм французского режиссера и актера Тарека Будали рассказывает историю парня по имени Райан (Тарек Будали). Трусливый и неуклюжий, он стал полицейским лишь из-за того, что хотел почтить память своего покойного отца. Над ним постоянно издеваются коллеги и не понимают, как он мог оказаться одним из них. Райан не имеет ничего общего с тем человеком, который защитит и спасет от преступников. Он боится высоты, не проявляет инициативу и всеми силами избегает даже мысли о том, что можно просто сказать своей коллеге Стефани (Ванесса Гид), что он безумно в нее влюблен. Во время очередного задания, на которое Райан отправляется вместе со Стефани, его кусает крыса. Срочно отправившись в больницу, он с ужасом узнает страшную новость: ему осталось жить максимум 30 дней. Однако он еще не знает, что врачи совершили роковую ошибку и сообщили бедолаге не тот диагноз. Райан тем временем решает, что его время пришло. Он осознает, что у него теперь есть лишь один шанс, чтобы стать тем полицейским, которым он всегда мечтал быть, завоевать уважение коллег, прослыть героем в своем полицейском участке и наконец произвести впечатление на Стефани и позвать ее на свидание. После неудачной поездки в Лас-Вегас он возвращается домой в Париж, где ему предстоит спасти французскую полицию от их заклятого врага номер один – местного наркобарона. Забитый и напуганный парень превращается в сорвиголову, который пойдет на что угодно и рискнет своей жизнью, чтобы прожить эти 30 дней, как всегда мечтал.
Картина «Коп на драйве» заняла первое место по кассовым сборам у себя на родине во Франции в первую неделю проката, собрав более 508 000 просмотров. На второй неделе фильм стал вторым по кассовым сборам с результатом более чем 500 000 просмотров, таким образом, набрав более миллиона просмотров за две недели, что является абсолютным рекордом для Франции в разгар пандемии.
Съемки фильма начались в сентябре 2019 года. Они продолжались двенадцать недель и проходили в Париже, а также в Лас-Вегасе.
О начале работы над проектом было объявлено в январе 2019 года.
Режиссер картины Тарек Будали выступил сценаристом фильма, а также исполнил главную роль.
Режиссер Тарек Будали известен у себя на родине в первую очередь как комедийный актер и член комической труппы La Bande à Fifi. Популярность пришла к французскому актеру после его роли в картине «Superнянь», а также после работы в сериале En Famille от телеканала М6, где он сыграл персонажа Кадера Бен Газавира.
В труппе La Bande à Fifi также состоит друг режиссера, актер Филипп Лашо, который также сыграл одну из главных ролей в фильме. Актеры уже не раз работали вместе, например, в таких картинах, как «Париж любой ценой», «Superнянь», «Женись на мне, чувак» и «Плейбой под прикрытием».
По приглашению режиссера Тарека Будали в одной из сцен в фильме в роли статистов снялись известные французские YouTube-блогеры Дэвид Коска и Рафаэль Карлие, более известные под псевдонимом «Макфлай и Карлито». У их одноименного канала несколько миллионов подписчиков.
Райан — трусливый и неуклюжий молодой полицейский. В тот день, когда его врач ошибочно узнает, что ему осталось жить всего тридцать дней, он понимает, что это его последний шанс заполучить уважение в своем участке и произвести впечатление на коллегу Стефани.