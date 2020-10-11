Коп на драйве , 2020

Картина «Коп на драйве» заняла первое место по кассовым сборам у себя на родине во Франции в первую неделю проката, собрав более 508 000 просмотров. На второй неделе фильм стал вторым по кассовым сборам с результатом более чем 500 000 просмотров, таким образом, набрав более миллиона просмотров за две недели, что является абсолютным рекордом для Франции в разгар пандемии.

Съемки фильма начались в сентябре 2019 года. Они продолжались двенадцать недель и проходили в Париже, а также в Лас-Вегасе.

О начале работы над проектом было объявлено в январе 2019 года.

Режиссер картины Тарек Будали выступил сценаристом фильма, а также исполнил главную роль.

Режиссер Тарек Будали известен у себя на родине в первую очередь как комедийный актер и член комической труппы La Bande à Fifi. Популярность пришла к французскому актеру после его роли в картине «Superнянь», а также после работы в сериале En Famille от телеканала М6, где он сыграл персонажа Кадера Бен Газавира.

В труппе La Bande à Fifi также состоит друг режиссера, актер Филипп Лашо, который также сыграл одну из главных ролей в фильме. Актеры уже не раз работали вместе, например, в таких картинах, как «Париж любой ценой», «Superнянь», «Женись на мне, чувак» и «Плейбой под прикрытием».

По приглашению режиссера Тарека Будали в одной из сцен в фильме в роли статистов снялись известные французские YouTube-блогеры Дэвид Коска и Рафаэль Карлие, более известные под псевдонимом «Макфлай и Карлито». У их одноименного канала несколько миллионов подписчиков.