SuperАлиби 2, 2023

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Постер фильма СуперАлиби 2
6.5
СуперАлиби 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы СуперАлиби 2
6.5

СуперАлиби 2

, 2023
Alibi.com 2
Франция / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма СуперАлиби 2
6.5
СуперАлиби 2 - Дублированный трейлер
СуперАлиби 2  Дублированный трейлер

О фильме

После закрытия агентства жизнь Грега была довольно спокойной, пока он не решил сделать предложение Фло. Теперь ему приходится заново открывать Алиби.com, чтобы найти фальшивых родителей и не знакомить будущих тестя и тещу с матерью-порноактрисой и отцом-мошенником.

В ролях

Филипп Лашо
Филипп Лашо
Grégory 'Greg' Van Huffel
Элоди Фонтан
Элоди Фонтан
Flo Martin
Тарек Будали
Тарек Будали
Medhi
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Augustin
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Gérard
Натали Бай
Натали Бай
Marlène
Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Daniel
Ариэль Домбаль
Appoline
Рем Кериси
Рем Кериси
Shana
Катрин Бенгиги
Dominique
Режиссер Филипп Лашо
Сценарист Жюльен Аррути, Филипп Лашо, Pierre Dudan, Pierre Lacheau
Композитор Maxime Desprez, Michaël Tordjman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 июня 2023
Премьера в мире 7 января 2023
Дата выхода
22 февраля 2024 Азербайджан 16+
7 января 2023 Германия 12
15 июня 2023 Греция
8 февраля 2024 Грузия R
6 октября 2023 Испания
14 июня 2023 Италия
22 февраля 2024 Казахстан 18+
22 февраля 2024 Кыргызстан 16+
28 июля 2023 Польша
24 августа 2023 Португалия M/12
4 мая 2023 Сербия
30 марта 2023 Словакия 12
22 февраля 2024 Узбекистан
25 января 2024 Украина
8 февраля 2023 Франция TP
30 марта 2023 Хорватия 15
4 мая 2023 Черногория
15 июня 2023 Чехия 12+
Бюджет €18 430 000
Сборы в мире $34 114 308
Производство Axel Films, Baf Prod, StudioCanal
Другие названия
Alibi.com 2, 2 matrimoni alla volta, Alibi na klíč: Den D, Alibi na mieru 2, Suegros de Alquiler 2.0, Superalibi 2, SuperАлиби 2, Άλλοθι για παντρεμένους 2, СуперАлібі 2, アリバイ・ドット・コム２　ウェディング・ミッション, Teine superalibi, СуперАлиби 2

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 февраля 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
СуперАлиби 2 - Дублированный трейлер
СуперАлиби 2 Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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