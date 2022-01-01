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Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд
Jodelle Ferland
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Джоделль Ферланд
Jodelle Ferland
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Дата рождения
9 октября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Джоделль Ферланд
Родилась 9 октября 1994 года. Нанэймо, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Джоделль Ферланд
Большой толстый лжец 2
комедия, приключения, семейный
2017, США
5.0
Призрак дома Бриар
триллер
2015, Канада
4.0
Верзила
детектив, ужасы, триллер
2012, США / Канада
6.0
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения
2012, США
6.0
Один дома 5: Праздничное ограбление
комедия, криминал, семейный
2012, США / Канада
4.0
Ледяная дрожь
фантастика, драма, боевик
2010, Канада
4.0
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.0
Удивительный мир
мелодрама, драма
2009, США
6.0
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