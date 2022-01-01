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Джоделль Ферланд

Jodelle Ferland
Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд Jodelle Ferland
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Дата рождения
9 октября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Джоделль Ферланд

Родилась 9 октября 1994 года. Нанэймо, Британская Колумбия, Канада.

Фильмография Джоделль Ферланд
Большой толстый лжец 2
Большой толстый лжец 2
комедия, приключения, семейный 2017, США
5.0
Призрак дома Бриар
Призрак дома Бриар
триллер 2015, Канада
4.0
Верзила
Верзила
детектив, ужасы, триллер 2012, США / Канада
6.0
Паранорман или как приручить зомби 3D
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения 2012, США
6.0
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
комедия, криминал, семейный 2012, США / Канада
4.0
Ледяная дрожь
Ледяная дрожь
фантастика, драма, боевик 2010, Канада
4.0
Дело №39
Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.0
Удивительный мир
Удивительный мир
мелодрама, драма 2009, США
6.0
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