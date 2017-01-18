«Призрак дома Бриар»: Рецензия Киноафиши

Откуда берутся призраки

Хорошо смотреть фильм ужасов, сидя в уютном кинотеатре или в любимом кресле. Зрителю ничего не угрожает, кроме небольшой порции адреналина, а вот герои на экране борются с чудовищами, пытаются освободиться от проклятий и сталкиваются с потусторонними силами. А ведь страшновато было бы стать свидетелем чего-то необъяснимого, неправда ли? Но, пока в жизни это случается нечасто, если вообще случается, остаётся просто смотреть фильмы. Сегодня перед нами ужастик режиссёра Шелдона Уилсона «Призрак дома Бриар» («The Unspoken»).

Кадр из фильма «Призрак дома Бриар»

История рассказывает про девушку Энжелу (Джоделль Ферланд), которая нанимается в дом Бриар няней к молчаливому девятилетнему Эдриану (Санни Сулджик). Но у этого дома очень плохая репутация, так что отец и подруга девушки пытаются уговорить её бросить эту работу. Да и сама Энжела замечает, что в доме творится что-то странное, но всё равно остаётся работать, почувствовав, что может разгадать причину смерти своей матери. В этом её может помочь, например, то, что она видит предметы, которые кажутся ей знакомыми, и даже встречается с призраком, который очень похож на её маму.

Но просто призраки — это скучно, поэтому вместе с ужасами таинственного дома в сюжете присутствуют ребята, которые в этом доме хранят наркотики. Почему бы и нет, говорят они. Полиция в последнюю очередь будет искать запрещённые вещества там, потому что туда никто добровольно не приходит.

А вот героиня приходит и приходит, несмотря на то, что и сама от ужаса хочет бросить эту работу. Но желание узнать тайну дома и помочь Эдриану в итоге оказывается сильнее боязни.

Кадр из фильма «Призрак дома Бриар»

Если вы ждёте от этого фильма интересного сюжета, сдобренного хорошими пугающими сценами и историями, то вынуждены вас разочаровать. «Призрак дома Бриар» совсем не страшный, хоть и фильм ужасов. Однако, несмотря на это, его вполне можно смотреть. Хотя для кого-то, возможно, это наоборот станет критерием выбора, ведь не все любят бояться, а вот посмотреть что-то жутковатое иногда хочется.

Слишком бросающихся в глаза нелогичных несостыковок, которые обычно составляют основной костяк любого фильма ужасов, в «Призраке дома Бриар» не обнаружено. Что не понравилось, так это кричащая от каждого шороха Энжела. Понятно, что, зная историю дома, будешь бояться всего, но как-то всё равно с криками мадам переборщила.

Интересная у фильма получилась концовка, в которой обитатели страшного дома объясняют причину странных событий, происходящих в этом здании. И объяснение это весьма интересное и неожиданное, за что можно похвалить это кино. А самые-самые последние кадры даже дают небольшую затравку для потенциального продолжения. Хоть «Призрак дома Бриар» далековат от шедевра жанра ужасов, было бы, пожалуй, даже интересно, посмотреть, что может случиться с героями дальше.

Кадр из фильма «Призрак дома Бриар»

Хотя зарубежный зритель, увидевший картину ещё в 2015 году, оценил «Призрак дома Бриар» не очень высоко, мы всё-таки дадим ему шанс и скажем, что любителям таинственных историй, не претендующих на логику и справедливость повествования, фильм даже может прийтись по душе.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 19 января 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Призрак дома Бриар»