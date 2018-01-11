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5.8
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Фильмы
Благословенное безумие
5.8
Благословенное безумие
, 2018
Benedetta follia
Италия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
5.8
В ролях
Карло Вердоне
Guglielmo
Иления Пасторелли
Luna
Мария Пиа Кальцоне
Ornella
Паола Миначчони
Raffaella
Лукреция Ланте Делла Ровере
Lidia
Massimo Cimaglia
Portantino
Aurora Cimino
Serena
Piero Concilietti
Adamo
Valentina D'Ulisse
Silvana
Aldo De Martino
Cardinal Maresca
Режиссер
Карло Вердоне
Сценарист
Карло Вердоне
,
Никола Гуальяноне
,
Менотти
Композитор
Мишель Брага
,
Tommy Caputo
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
11 января 2018
Дата выхода
25 января 2019
Испания
11 января 2018
Италия
Сборы в мире
$10 591 311
Производство
Filmauro
Другие названия
Benedetta follia, Blessed Madness, Bendita locura, Beneïda disbauxa, Evlogimeni trela, Luna e l'altro, Ευλογημένη τρέλα, Благословенное безумие, Santa bogeria
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
14
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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