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Постер фильма Благословенное безумие
5.8
Киноафиша Фильмы Благословенное безумие
5.8

Благословенное безумие

, 2018
Benedetta follia
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Благословенное безумие
5.8

В ролях

Карло Вердоне
Карло Вердоне
Guglielmo
Иления Пасторелли
Иления Пасторелли
Luna
Мария Пиа Кальцоне
Ornella
Паола Миначчони
Паола Миначчони
Raffaella
Лукреция Ланте Делла Ровере
Lidia
Massimo Cimaglia
Portantino
Aurora Cimino
Serena
Piero Concilietti
Adamo
Valentina D'Ulisse
Silvana
Aldo De Martino
Cardinal Maresca
Режиссер Карло Вердоне
Сценарист Карло Вердоне, Никола Гуальяноне, Менотти
Композитор Мишель Брага, Tommy Caputo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 11 января 2018
Дата выхода
25 января 2019 Испания
11 января 2018 Италия
Сборы в мире $10 591 311
Производство Filmauro
Другие названия
Benedetta follia, Blessed Madness, Bendita locura, Beneïda disbauxa, Evlogimeni trela, Luna e l'altro, Ευλογημένη τρέλα, Благословенное безумие, Santa bogeria

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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