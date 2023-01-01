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Париж подождет Париж подождет
Киноафиша Фильмы Париж подождет Париж подождет, 2017: актеры и роли
Paris Can Wait Париж подождет 2017 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Париж подождет, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элинор Коппола Элинор Коппола Eleanor Coppola
В ролях
Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Арно Виард Арно Виард Arnaud Viard Седрик Монне Седрик Монне Cédric Monnet
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