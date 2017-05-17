«Париж подождет»: Рецензия Киноафиши

Удовольствие от жизни

Майкл (Алек Болдуин) и Анна (Дайан Лэйн) в браке более 20 лет. Он - воротила мира кино, она его жена. Пока муж занят работой и не выпускает из рук телефон, чтобы ответить на очередной важный звонок, Анна обеспечивает уют и мечтает о полноценном отпуске вместе с любимым. Мечты коварны: вместо романтического отдыха наедине с благоверным женщина отправляется из Канн в Париж с его партнером по бизнесу Жаком (Арно Виард). Путь, который на машине можно преодолеть за несколько часов, растягивается на два дня, и обаятельный француз не упустит возможность приударить за женой друга.

Кадр из фильма «Париж подождет»

Для Элинор Копполы «Париж подождет» – дебют в качестве режиссера художественного фильма. Ранее она пробовала свои силы в документальном кино. Материалы, отснятые женой и матерью прославленных режиссеров за время съемок «Апокалипсиса сегодня», легли в основу ленты «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста». Привычка сохранять происходящее на память проявилась и в дебютном фильме миссис Копполы. Героиня Дайан Лэйн увлекается фотографией. В объектив ее камеры попадают и десерты, и образцы старинных тканей, выставленных в музее, и спящий муж, и болтливый попутчик. Режиссер не скрывает запечатленные путешественницей моменты от зрителя. Фото, сделанные Анной, становятся полноправными героями фильма, им дается достаточно времени на экране, чтобы любой желающий рассмотрел яркую и иногда ироничную картинку. Но «Париж подождет», несмотря на смачные инстаграмные снимки жены богатого мужа, все же не вырождается в банальную фотовыставку. Это незатейливое, изящное в своей простоте роуд-муви, заимствующее все бонусы ромкома.

Кадр из фильма «Париж подождет»

Как и принято в роуд-муви, путешествие главной героини из Канн в Париж – это способ разобраться в себе, оказавшись в непривычном месте. При этом Анна, по всей видимости, частенько находится в дороге, следуя шаг за шагом за своим мужем, точнее, перелетая на частном самолете из пункта А в пункт В. Метафора пути в случае семейной пары в фильме Элинор Копполы аккуратно подводит к тому, что дороги двух людей все же периодически могут расходиться, по крайней мере, для того, чтобы один из партнеров не терял себя в службе второй половинке. Режиссер нарочито навязывает героине своего фильма поездку на авто вместо перелета, принуждая ее сократить дистанцию по отношению к миру, перестать наблюдать за интенсивными буднями других и перейти в режим насыщения прелестями жизни: не фотографировать еду, а наслаждаться ее вкусом, как Жак, например. Анна в исполнении Дайан Лэйн под сочувствующим руководством флиртующего француза учится вновь получать удовольствие от пищи, от природы и от искусства.

Кадр из фильма «Париж подождет»

Жак устраивает для американки во Франции весьма занятную поездку. «Париж подождет» легко можно назвать грамотно спланированной экскурсией с посещением музеев, в том числе и дома братьев Люмьер, собора и прочих достопримечательностей. Прогулка по продуктовому рынку, бесконечные разговоры о еде и за едой в кафе и ресторанах дополняют картину идеального отдыха в стране гурманов. Непрекращающийся непробиваемый флирт Жака и намеки, изысканные и пикантные, соседствуют в этой ровной и непритязательной комедии с неловкими ситуациями в обрамлении нарочито французского стиля жизни. Проникают в фильм и несколько драматических элементов, но они лишь бегло проговаривают, что у всех случается в жизни горе, и не портят медовый привкус киноленты.

Элинор Коппола на съемках фильма «Париж подождет»

Элинор Коппола взялась за съемки фильма, когда ей было под восемьдесят. Главные герои ее ленты тоже совсем не молоды. И «Париж подождет» не замалчивает тему возраста. Его посыл, правда, оригинальностью не блещет: еще раз перетолковывается истина о любви, которой все возрасты покорны, и откровенно заявляется, что с годами возможностей меньше не становится. И все же тяжесть возраста в фильме Копполы не ощущается. В «Париж подождет» нет и намека на старческое недовольство жизнью и зависть молодости. Зато есть легкость, тонкий юмор и очарование, сконденсированное в завораживающей элегантной красоте Дайан Лэйн.

Елена Громова

В российском прокате с 18 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Париж подождет»