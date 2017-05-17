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Киноафиша Рецензии «Париж подождет»: Рецензия Киноафиши

«Париж подождет»: Рецензия Киноафиши

17 мая 2017 00:00
«Париж подождет»: Рецензия Киноафиши
Удовольствие от жизни

Майкл (Алек Болдуин) и Анна (Дайан Лэйн) в браке более 20 лет. Он - воротила мира кино, она его жена. Пока муж занят работой и не выпускает из рук телефон, чтобы ответить на очередной важный звонок, Анна обеспечивает уют и мечтает о полноценном отпуске вместе с любимым. Мечты коварны: вместо романтического отдыха наедине с благоверным женщина отправляется из Канн в Париж с его партнером по бизнесу Жаком (Арно Виард). Путь, который на машине можно преодолеть за несколько часов, растягивается на два дня, и обаятельный француз не упустит возможность приударить за женой друга.

Кадр из фильма «Париж подождет»
Кадр из фильма «Париж подождет»

Для Элинор Копполы «Париж подождет» – дебют в качестве режиссера художественного фильма. Ранее она пробовала свои силы в документальном кино. Материалы, отснятые женой и матерью прославленных режиссеров за время съемок «Апокалипсиса сегодня», легли в основу ленты «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста». Привычка сохранять происходящее на память проявилась и в дебютном фильме миссис Копполы. Героиня Дайан Лэйн увлекается фотографией. В объектив ее камеры попадают и десерты, и образцы старинных тканей, выставленных в музее, и спящий муж, и болтливый попутчик. Режиссер не скрывает запечатленные путешественницей моменты от зрителя. Фото, сделанные Анной, становятся полноправными героями фильма, им дается достаточно времени на экране, чтобы любой желающий рассмотрел яркую и иногда ироничную картинку. Но «Париж подождет», несмотря на смачные инстаграмные снимки жены богатого мужа, все же не вырождается в банальную фотовыставку. Это незатейливое, изящное в своей простоте роуд-муви, заимствующее все бонусы ромкома.

Кадр из фильма «Париж подождет»
Кадр из фильма «Париж подождет»

Как и принято в роуд-муви, путешествие главной героини из Канн в Париж – это способ разобраться в себе, оказавшись в непривычном месте. При этом Анна, по всей видимости, частенько находится в дороге, следуя шаг за шагом за своим мужем, точнее, перелетая на частном самолете из пункта А в пункт В. Метафора пути в случае семейной пары в фильме Элинор Копполы аккуратно подводит к тому, что дороги двух людей все же периодически могут расходиться, по крайней мере, для того, чтобы один из партнеров не терял себя в службе второй половинке. Режиссер нарочито навязывает героине своего фильма поездку на авто вместо перелета, принуждая ее сократить дистанцию по отношению к миру, перестать наблюдать за интенсивными буднями других и перейти в режим насыщения прелестями жизни: не фотографировать еду, а наслаждаться ее вкусом, как Жак, например. Анна в исполнении Дайан Лэйн под сочувствующим руководством флиртующего француза учится вновь получать удовольствие от пищи, от природы и от искусства.

Кадр из фильма «Париж подождет»
Кадр из фильма «Париж подождет»

Жак устраивает для американки во Франции весьма занятную поездку. «Париж подождет» легко можно назвать грамотно спланированной экскурсией с посещением музеев, в том числе и дома братьев Люмьер, собора и прочих достопримечательностей. Прогулка по продуктовому рынку, бесконечные разговоры о еде и за едой в кафе и ресторанах дополняют картину идеального отдыха в стране гурманов. Непрекращающийся непробиваемый флирт Жака и намеки, изысканные и пикантные, соседствуют в этой ровной и непритязательной комедии с неловкими ситуациями в обрамлении нарочито французского стиля жизни. Проникают в фильм и несколько драматических элементов, но они лишь бегло проговаривают, что у всех случается в жизни горе, и не портят медовый привкус киноленты.

Элинор Коппола на съемках фильма «Париж подождет»
Элинор Коппола на съемках фильма «Париж подождет»

Элинор Коппола взялась за съемки фильма, когда ей было под восемьдесят. Главные герои ее ленты тоже совсем не молоды. И «Париж подождет» не замалчивает тему возраста. Его посыл, правда, оригинальностью не блещет: еще раз перетолковывается истина о любви, которой все возрасты покорны, и откровенно заявляется, что с годами возможностей меньше не становится. И все же тяжесть возраста в фильме Копполы не ощущается. В «Париж подождет» нет и намека на старческое недовольство жизнью и зависть молодости. Зато есть легкость, тонкий юмор и очарование, сконденсированное в завораживающей элегантной красоте Дайан Лэйн.

Елена Громова

В российском прокате с 18 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Париж подождет»

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