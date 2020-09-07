Любовь, любовь, любовь, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Любовь, любовь, любовь»
«Любовь, любовь, любовь» — легкое и веселое кино, которое порадует не только молодежную аудиторию, но и зрителей в летах. Каждая из новелл уникальна, так что никто не останется разочарованным.
Романтический фильм Элинор Копполы отлично подойдет для просмотра со своей второй половинкой.
Впечатляющий ансамбль, включающий в себя звезд Голливуда: Сибилл Шепард («Таксист», «Последний киносеанс»), Розанну Аркетт («После работы») и Кэти Бейкер («Век Адалин»). Актрисы воплотили на экране разносторонние и яркие образы, которые вряд ли оставят поклонников жанра равнодушными.
Режиссером романтической комедии «Любовь, любовь, любовь» выступила Элинор Коппола, жена Фрэнсиса Форда Копполы (трилогия «Крестный отец», «Дракула»). Это лишь вторая полнометражная игровая картина постановщицы, тогда как широкую известность ей принес документальный фильм о создании классической военной драмы «Апокалипсис сегодня».
Элинор Коппола также выступила соавтором сценария вместе с Карен Ли Хопкинс.
Мировая премьера должна была пройти на кинофестивале TFF в апреле 2020 года, но из-за пандемии выход фильма состоялся 7 сентября 2020 года на фестивале в Довиле.
Над новеллами работали три разных оператора: Тоби Ирвин («Умники»), Михай Малаймер мл. («Мастер», «Кролик Джоджо») и Хиро Нарита («Дорогая, я уменьшил детей», «Звездный путь 6»).
Пикантная история из трех новелл, которая исследует любовь, преданность и верность между парами и друзьями.