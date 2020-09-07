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Любовь, любовь, любовь Любовь, любовь, любовь
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Love is Love is Love

Любовь, любовь, любовь, 2021

2021 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Три пикантные истории о преданности и любви
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Причины посмотреть Факты О фильме

Почему стоит посмотреть фильм «Любовь, любовь, любовь»

«Любовь, любовь, любовь» — легкое и веселое кино, которое порадует не только молодежную аудиторию, но и зрителей в летах. Каждая из новелл уникальна, так что никто не останется разочарованным.

Романтический фильм Элинор Копполы отлично подойдет для просмотра со своей второй половинкой.

Впечатляющий ансамбль, включающий в себя звезд Голливуда: Сибилл Шепард («Таксист», «Последний киносеанс»), Розанну Аркетт («После работы») и Кэти Бейкер («Век Адалин»). Актрисы воплотили на экране разносторонние и яркие образы, которые вряд ли оставят поклонников жанра равнодушными.

Режиссером романтической комедии «Любовь, любовь, любовь» выступила Элинор Коппола, жена Фрэнсиса Форда Копполы (трилогия «Крестный отец», «Дракула»). Это лишь вторая полнометражная игровая картина постановщицы, тогда как широкую известность ей принес документальный фильм о создании классической военной драмы «Апокалипсис сегодня».

Элинор Коппола также выступила соавтором сценария вместе с Карен Ли Хопкинс.

Мировая премьера должна была пройти на кинофестивале TFF в апреле 2020 года, но из-за пандемии выход фильма состоялся 7 сентября 2020 года на фестивале в Довиле.

Над новеллами работали три разных оператора: Тоби Ирвин («Умники»), Михай Малаймер мл. («Мастер», «Кролик Джоджо») и Хиро Нарита («Дорогая, я уменьшил детей», «Звездный путь 6»).

Пикантная история из трех новелл, которая исследует любовь, преданность и верность между парами и друзьями.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 6 июня 2022
Премьера в мире 7 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Элинор Коппола
Элинор Коппола
В ролях
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Маршалл Белл
Маршалл Белл
Элисон Рид
Майя Кэзан
Майя Кэзан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь, любовь, любовь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Любовь, любовь, любовь смотреть онлайн

Любовь, любовь, любовь
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Постер фильма иногда говорит о его содержании красноречивее трейлера или синопсиса. Это верно, по крайней мере, в случае с «Любовью, любовью, любовью». Разделенный на три части, на каждой из которых изображено несколько бессмысленно улыбающихся звезд, постер источает эфемерный запах благоглупости и приевшихся мудростей жизни, которыми зрителя пичкают на протяжении часа с лишним. Ощущение это поддерживается и весьма характерным названием, которое могло бы послужить заглавием к…
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саундтрек фильма Любовь, любовь, любовь
Кадры из фильма Все кадры
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