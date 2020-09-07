Любовь, любовь, любовь, 2021

Почему стоит посмотреть фильм «Любовь, любовь, любовь»

«Любовь, любовь, любовь» — легкое и веселое кино, которое порадует не только молодежную аудиторию, но и зрителей в летах. Каждая из новелл уникальна, так что никто не останется разочарованным.

Романтический фильм Элинор Копполы отлично подойдет для просмотра со своей второй половинкой.

Впечатляющий ансамбль, включающий в себя звезд Голливуда: Сибилл Шепард («Таксист», «Последний киносеанс»), Розанну Аркетт («После работы») и Кэти Бейкер («Век Адалин»). Актрисы воплотили на экране разносторонние и яркие образы, которые вряд ли оставят поклонников жанра равнодушными.