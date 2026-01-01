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Элиз Тиельрууа Elise Tielrooy
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Элиз Тиельрууа

Elise Tielrooy

Дата рождения
7 мая 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Париж подождет 6.1
Париж подождет (2017)
Авиньонское пророчество 0.0
Авиньонское пророчество (2007)

Фильмография Элиз Тиельрууа

Париж подождет 6.1
Париж подождет Paris Can Wait
мелодрама, драма, комедия 2017, США
Рецензия
Авиньонское пророчество
Авиньонское пророчество
драма, мелодрама, детектив, мини-сериал 2007, Швейцария/Франция/Бельгия
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