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Элиз Тиельрууа
Elise Tielrooy
Киноафиша
Персоны
Элиз Тиельрууа
Элиз Тиельрууа
Elise Tielrooy
Дата рождения
7 мая 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Париж подождет
(2017)
0.0
Авиньонское пророчество
(2007)
Фильмография Элиз Тиельрууа
6.1
Париж подождет
Paris Can Wait
мелодрама, драма, комедия
2017, США
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Авиньонское пророчество
драма, мелодрама, детектив, мини-сериал
2007, Швейцария/Франция/Бельгия
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