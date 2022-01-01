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Аврора Клеман
Аврора Клеман
Aurore Clément
О персоне
Фильмография
Аврора Клеман
Aurore Clément
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Дата рождения
12 октября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Суассон, Франция
Биография Аврора Клеман
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Фильмография Аврора Клеман
Мегрэ и таинственная девушка
криминал
2022, Франция
5.0
Счастливого пути
драма, комедия
2003, Франция
6.0
Дорогой папа
драма
1979, Франция / Италия / Канада
6.0
Свидание Анны
драма
1978, Франция / Бельгия / ГДР
7.0
Лакомб Люсьен
драма
1973, Франция / Италия / ФРГ
7.0
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