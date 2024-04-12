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Элинор Коппола
Eleanor Coppola
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Элинор Коппола
Элинор Коппола
Eleanor Coppola
Дата рождения
4 мая 1936
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
12 апреля 2024
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Элинор Копполы
Родилась 4 мая 1936 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.1
Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста
(1991)
6.9
МегаДок
(2025)
6.1
Париж подождет
(2017)
Фильмография Элинор Копполы
6.9
МегаДок
MegaDoc
документальный
2025, США
Смотреть трейлер
5.3
Любовь, любовь, любовь
Love is Love is Love
комедия, драма, мелодрама
2021, США
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Рецензия
6.1
Париж подождет
Paris Can Wait
мелодрама, драма, комедия
2017, США
Рецензия
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8.1
Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста
Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse
документальный
1991, США
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