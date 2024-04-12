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Элинор Коппола
Элинор Коппола Eleanor Coppola
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Элинор Коппола

Eleanor Coppola

Дата рождения
4 мая 1936
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
12 апреля 2024
Карьера
Режиссер, Сценарист

Биография Элинор Копполы

Родилась 4 мая 1936 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста 8.1
Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста (1991)
МегаДок 6.9
МегаДок (2025)
Париж подождет 6.1
Париж подождет (2017)

Фильмография Элинор Копполы

МегаДок 6.9
МегаДок MegaDoc
документальный 2025, США
Смотреть трейлер
Любовь, любовь, любовь 5.3
Любовь, любовь, любовь Love is Love is Love
комедия, драма, мелодрама 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Париж подождет 6.1
Париж подождет Paris Can Wait
мелодрама, драма, комедия 2017, США
Рецензия
Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста 8.1
Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse
документальный 1991, США
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Новости о Элинор Копполе
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