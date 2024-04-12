Элинор Коппола

Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026

Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так

Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды

«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»

«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»

«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»

Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини

31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру

«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами

Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах