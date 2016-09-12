ProductionLifetime Films, American Zoetrope, Corner Piece Capital
Also known as
Bonjour Anne, Paris Can Wait, París puede esperar, Paris kann warten, Paris Pode Esperar, Parigi può attendere, Pariis võib oodata, Pariisi saa odottaa, Paris Bekleyebilir, Paris må vente, París pot esperar, Paris puede esperar, Paris yekhola lekhakot, Parisul poate astepta, Pariz lahko počaka, Parīze pagaidīs, Párizs még várhat, Paryż może poczekać, Το Παρίσι μπορεί να περιμένει, Париж може да почака, Париж подождет, ボンジュール、アン