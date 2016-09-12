Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paris Can Wait
Poster of Paris Can Wait
Poster of Paris Can Wait
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Paris Can Wait

Paris Can Wait

Paris Can Wait 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2017
Online premiere 7 July 2017
World premiere 12 September 2016
Release date
18 May 2017 Russia Парадиз 16+
9 February 2017 Australia
18 May 2017 Belarus
8 June 2017 Brazil
21 September 2017 Denmark A
27 January 2099 France
13 July 2017 Germany 0
10 August 2017 Greece
18 May 2017 Kazakhstan
27 July 2017 Netherlands AL
29 June 2017 Portugal M/12
16 June 2017 Spain
18 August 2017 Sweden NR
17 August 2017 UAE
12 May 2017 USA PG
18 May 2017 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $13,203,541
Production Lifetime Films, American Zoetrope, Corner Piece Capital
Also known as
Bonjour Anne, Paris Can Wait, París puede esperar, Paris kann warten, Paris Pode Esperar, Parigi può attendere, Pariis võib oodata, Pariisi saa odottaa, Paris Bekleyebilir, Paris må vente, París pot esperar, Paris puede esperar, Paris yekhola lekhakot, Parisul poate astepta, Pariz lahko počaka, Parīze pagaidīs, Párizs még várhat, Paryż może poczekać, Το Παρίσι μπορεί να περιμένει, Париж може да почака, Париж подождет, ボンジュール、アン
Director
Eleanor Coppola
Eleanor Coppola
Cast
Diane Lane
Diane Lane
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Arnaud Viard
Arnaud Viard
Cédric Monnet
Cédric Monnet
Cast and Crew
Similar films for Paris Can Wait
A Traveler's Needs 6.7
A Traveler's Needs (2024)
The Braid 7.4
The Braid (2023)
A Little Something for Your Birthday 5.5
A Little Something for Your Birthday (2017)
Love is Love is Love 5.3
Love is Love is Love (2021)
Blind 5.8
Blind (2017)
Nights in Rodanthe 6.2
Nights in Rodanthe (2008)
Must Love Dogs 5.8
Must Love Dogs (2005)
Blessed Madness 5.8
Blessed Madness (2018)
Madame 6.4
Madame (2017)
All Roads Lead to Rome 5.9
All Roads Lead to Rome (2016)
The Meddler 6.3
The Meddler (2015)
Under the Tuscan Sun 6.8
Under the Tuscan Sun (2003)

Film rating

6.1
Rate 11 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Michael Lockwood Oh come on, 100 camels? Where the hell are we gonna get 100 camels for Christ's sake? What does the script say? Goats. I thought so. And those Moroccan goats work cheap.
Listen to the
soundtrack Paris Can Wait
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more