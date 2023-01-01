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Государство против Фрица Бауэра
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Der Staat gegen Fritz Bauer
Государство против Фрица Бауэра
2015 / Германия
7.1
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15
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