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Улица Борнхольмер
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Bornholmer Straße

Улица Борнхольмер, 2014

2014 / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
9 ноября 1989 года Гюнтер Шабовски, один из лидеров Социалистической партии Германии, объявил, что все граждане ГДР с этой минуты могут беспрепятственно пересекать границу с ФРГ. Старший лейтенант Харальд Шефер, ответственный за участок границы на улице Борнхольмер, узнает об этом из телевизионного репортажа, сидя на унитазе. Что происходит? Шефер шокирован, ведь он патриот Германской Демократической Республики. Долг офицера обязывает его охранять государственную границу. Тем временем, тысячи берлинцев хлынули к таможенным пунктам, требуя их открытия. А от начальства не поступает никаких распоряжений! Когда ситуация у пограничного шлагбаума накаляется, старший лейтенант Шефер принимает решение на свой страх и риск…
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 28 июня 2014
Возраст 12+
Режиссер
Кристиан Швохов
В ролях
Чарли Хюбнер
Чарли Хюбнер
Милан Пешель
Милан Пешель
Ульрих Маттес
Ульрих Маттес
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Райнер Бок
Райнер Бок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Улица Борнхольмер 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
2 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится показ фильма «Улица Борнхольмер» Показ, с последующей дискуссией, состоится в рамках кинопрограммы «Революция по-немецки: болевые точки». Новая, 2014 года, картина Кристиана Швохова, уже известного петербургским зрителям по фильму
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1 декабря 2015 00:00
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