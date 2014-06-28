Улица Борнхольмер, 2014

9 ноября 1989 года Гюнтер Шабовски, один из лидеров Социалистической партии Германии, объявил, что все граждане ГДР с этой минуты могут беспрепятственно пересекать границу с ФРГ. Старший лейтенант Харальд Шефер, ответственный за участок границы на улице Борнхольмер, узнает об этом из телевизионного репортажа, сидя на унитазе. Что происходит? Шефер шокирован, ведь он патриот Германской Демократической Республики. Долг офицера обязывает его охранять государственную границу. Тем временем, тысячи берлинцев хлынули к таможенным пунктам, требуя их открытия. А от начальства не поступает никаких распоряжений! Когда ситуация у пограничного шлагбаума накаляется, старший лейтенант Шефер принимает решение на свой страх и риск…

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