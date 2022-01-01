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Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Burghart Klaußner
О персоне
Фильмография
Бургхарт Клаусснер
Burghart Klaußner
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Дата рождения
13 сентября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Бургхарт Клаусснер
Родился 13 сентября 1949 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Бургхарт Клаусснер
Молчащий класс
исторический, драма
2018, Германия
7.0
Террор — приговор выносите вы
драма
2016, Германия
7.0
Взорвать Гитлера
драма, военный, биография
2015, Германия
6.0
Государство против Фрица Бауэра
драма, триллер, биография
2015, Германия
7.0
Моя заветная мечта
спорт, драма
2011, Германия
5.0
Гёте
мелодрама, биография, драма
2010, Германия
5.0
Тишина
триллер, драма, криминал
2010, Германия
7.0
Белая лента
драма, военный
2009, Австрия / Франция / Германия / Италия
7.0
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