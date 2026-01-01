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Ларс Крауме
Ларс Крауме Lars Kraume
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Ларс Крауме

Lars Kraume

Дата рождения
24 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Кьети, Италия

Биография Ларса Крауме

Родился 24 февраля 1973 года. Кьети, Италия.

Популярные фильмы

Молчащий класс 7.4
Молчащий класс (2018)
Террор — приговор выносите вы 7.3
Террор — приговор выносите вы (2016)
Самая красивая девочка в мире 7.2
Самая красивая девочка в мире (2018)

Фильмография Ларса Крауме

Measures of Men 6.9
Measures of Men Der vermessene Mensch
драма, исторический, военный 2023, Германия
Фурия 7.1
Фурия
драма, криминал, триллер 2021, Норвегия
Молчащий класс 7.4
Молчащий класс Das schweigende Klassenzimmer
исторический, драма 2018, Германия
Самая красивая девочка в мире 7.2
Самая красивая девочка в мире Das schönste Land der Welt
комедия, мюзикл, мелодрама 2018, Германия
Террор — приговор выносите вы 7.3
Террор — приговор выносите вы Terror — Ihr Urteil
драма 2016, Германия
Государство против Фрица Бауэра 7.1
Государство против Фрица Бауэра Der Staat gegen Fritz Bauer
драма, триллер, биография 2015, Германия
Грядущие дни 6.9
Грядущие дни Die kommenden Tage
фантастика, драма 2010, Германия
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Виктор Фогель - король рекламы 5.8
Виктор Фогель - король рекламы Viktor Vogel - Commercial Man
комедия 2001, Германия
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