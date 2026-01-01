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О персоне
Ларс Крауме
Lars Kraume
Киноафиша
Персоны
Ларс Крауме
Ларс Крауме
Lars Kraume
Дата рождения
24 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Кьети, Италия
Биография Ларса Крауме
Родился 24 февраля 1973 года. Кьети, Италия.
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Фильмография Ларса Крауме
6.9
Measures of Men
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драма, исторический, военный
2023, Германия
7.1
Фурия
драма, криминал, триллер
2021, Норвегия
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7.4
Молчащий класс
Das schweigende Klassenzimmer
исторический, драма
2018, Германия
7.2
Самая красивая девочка в мире
Das schönste Land der Welt
комедия, мюзикл, мелодрама
2018, Германия
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Террор — приговор выносите вы
Terror — Ihr Urteil
драма
2016, Германия
7.1
Государство против Фрица Бауэра
Der Staat gegen Fritz Bauer
драма, триллер, биография
2015, Германия
6.9
Грядущие дни
Die kommenden Tage
фантастика, драма
2010, Германия
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5.8
Виктор Фогель - король рекламы
Viktor Vogel - Commercial Man
комедия
2001, Германия
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