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Ларс Крауме
Ларс Крауме
Lars Kraume
О персоне
Фильмография
Ларс Крауме
Lars Kraume
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Дата рождения
24 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Кьети, Италия
Биография Ларса Крауме
Родился 24 февраля 1973 года. Кьети, Италия.
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Фильмография Ларса Крауме
Молчащий класс
исторический, драма
2018, Германия
7.0
Террор — приговор выносите вы
драма
2016, Германия
7.0
Государство против Фрица Бауэра
драма, триллер, биография
2015, Германия
7.0
Грядущие дни
фантастика, драма
2010, Германия
7.0
Виктор Фогель - король рекламы
комедия
2001, Германия
5.0
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