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Атака Атака
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L'attentat

Атака, 2012

2012 / Ливан / Франция / Катар / Бельгия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 1 сентября 2012
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Зиад Дуэри
Зиад Дуэри
В ролях
Али Сулиман
Али Сулиман
Рэймонд Амсалем
Двир Бенедек
Руба Саламе
Карим Салах
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Атака 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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