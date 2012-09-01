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Атака
L'attentat
Атака, 2012
2012 / Ливан / Франция / Катар / Бельгия
7.1
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
1 сентября 2012
Возраст
18+
MPAA
R
Режиссер
Зиад Дуэри
В ролях
Али Сулиман
Рэймонд Амсалем
Двир Бенедек
Руба Саламе
Карим Салах
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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