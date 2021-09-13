5 недель, 2021

Маша и Сергей мечтают «жить на необитаемом острове, как Робинзон и Пятница», но это невозможно — Сергей работает где-то за полярным кругом вахтовиком и бывает у Маши наездами. Маша мало знает о своём возлюбленном, но придерживается правила «меньше знаешь, крепче спишь». Ведь главное, что они любят друг друга. Внезапно обрушившаяся на мир пандемия запирает их в одной квартире, на карантин. В четырех стенах они пройдут пять стадий принятия неизбежного, заново узнают друг друга и смирятся с тем, что в мире есть вещи, которые им неподвластны.