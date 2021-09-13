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5 недель, 2021

2021 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Маша и Сергей мечтают «жить на необитаемом острове, как Робинзон и Пятница», но это невозможно — Сергей работает где-то за полярным кругом вахтовиком и бывает у Маши наездами. Маша мало знает о своём возлюбленном, но придерживается правила «меньше знаешь, крепче спишь». Ведь главное, что они любят друг друга. Внезапно обрушившаяся на мир пандемия запирает их в одной квартире, на карантин. В четырех стенах они пройдут пять стадий принятия неизбежного, заново узнают друг друга и смирятся с тем, что в мире есть вещи, которые им неподвластны.

5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 декабря 2021
Премьера в мире 13 сентября 2021
Режиссер
Александр Андреев
В ролях
Артем Быстров
Артем Быстров
Юлия Шубарева
Андрей Шимко
Дарья Циберкина
Екатерина Петрова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 5 недель 2 постера
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