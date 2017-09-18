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Десятилетний москвич Сандрик — сын абхазца. Значит, он всегда должен быть смелым, но Сандрик не понимает, как. Впрочем, его интеллигентный отец тоже не так уж смел, когда бандит-соотечественник вымогает у него деньги. Папа везёт сына на свою родину, в абхазское село. Здесь отцу надо помириться с собственными родителями, а Сандрику пережить классические летние приключения: любовь, война, дружба, подвиги. «Спасибо деду за победу» — ещё один российский фильм,…