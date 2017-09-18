Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спасибо деду за победу Спасибо деду за победу
Киноафиша Фильмы Спасибо деду за победу Отзывы о фильме «Спасибо деду за победу»
Спасибо деду за победу 2018 / Россия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Спасибо деду за победу»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Десятилетний москвич Сандрик — сын абхазца. Значит, он всегда должен быть смелым, но Сандрик не понимает, как. Впрочем, его интеллигентный отец тоже не так уж смел, когда бандит-соотечественник вымогает у него деньги. Папа везёт сына на свою родину, в абхазское село. Здесь отцу надо помириться с собственными родителями, а Сандрику пережить классические летние приключения: любовь, война, дружба, подвиги. «Спасибо деду за победу» — ещё один российский фильм,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Тимур Магомедов 18 сентября 2017, 23:32
где можно посмотреть фильм
18 сентября 2017, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 19 сентября 2017, 10:43
в ответ на сообщение Тимур Магомедов от 18 сентября 2017, 23:32
Тимур, доброе утро!
В настоящий момент данный фильм не идет в кинотеатрах страны, но вы можете добавить его в избранное, чтобы быть в курсе премьер.
19 сентября 2017, 10:43 Ответить
Вадим Мазепин 4 мая 2019, 19:42
Оценка
Хороший добрый фильм. Я впечатления.
4 мая 2019, 19:42 Ответить
Nadezhda Kuzmina 6 мая 2019, 15:33
Оценка
Хороший, легкий, местами наивный фильм
6 мая 2019, 15:33 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 31 комментарий
Флэш
Флэш 3 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 15 комментариев
Король неба 2 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 17 комментариев
Вызов
Вызов 235 комментариев
КАРАнтин
КАРАнтин 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App