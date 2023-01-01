Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земляк Земляк
Киноафиша Фильмы Земляк Фильмы похожие на Земляк
Paisà Земляк 1946 / Италия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Земляк

Вся информация о фильме
Ингрид Бергман: В ее собственных словах
Ингрид Бергман: В ее собственных словах
документальный 2015, Швеция
7.0
Брак за решеткой
Брак за решеткой
драма 2014, Франция / Грузия
5.0
Антигона
Антигона
драма 1992, Германия / Франция
6.0
Мессия
Мессия
1975, Франция / Италия
6.0
Кулаки в кармане
Кулаки в кармане
ужасы, драма 1965, Италия
7.0
Сальваторе Джулиано
Сальваторе Джулиано
драма, криминал 1961, Италия
7.0
В Риме была ночь
В Риме была ночь
драма 1960, Италия / Франция
7.0
Генерал делла Ровере
Генерал делла Ровере
драма, военный 1959, Италия / Франция
7.0
Пепел и алмаз
Пепел и алмаз
военный, драма 1958, Польша
7.0
Путешествие в Италию
Путешествие в Италию
драма, мелодрама 1954, Италия
7.0
Умберто Д.
Умберто Д.
драма 1952, Италия
8.0
Машина, убивающая плохих
Машина, убивающая плохих
комедия, фэнтези 1952, Италия
6.0
Европа'51
Европа'51
драма 1952, Италия
7.0
Стромболи, земля Божья
Стромболи, земля Божья
драма 1950, Италия
7.0
Нет мира под оливами
Нет мира под оливами
1950, Италия
6.0
Горький рис
Горький рис
драма 1949, Италия
7.0
Германия, год нулевой
Германия, год нулевой
драма 1948, Италия
7.0
Любовь
Любовь
драма 1948, Италия
7.0
Земля дрожит
Земля дрожит
драма 1948, Италия
7.0
Шуша
Шуша
драма 1946, Италия
8.0
Рим – открытый город
Рим – открытый город
драма, военный 1945, Италия / Германия
7.0
Желание
Желание
драма 1943, Италия
6.0
Одержимость
Одержимость
нуар, криминал, триллер, драма 1943, Италия
7.0
Машенька
Машенька
мелодрама, военный 1942, СССР
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше