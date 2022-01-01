Антигона, 1992

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о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 1992 Премьера в мире 2 сентября 1992 Режиссер Жан-Мари Штрауб В ролях Урсула Офнер Вернер Рем Ханс Диль Курт Радеке Все актеры и съемочная группа 1 постер

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