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Постер фильма Антигона
6.6
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6.6

Антигона

, 1992
Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht 1948
Германия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Антигона
6.6

В ролях

Урсула Офнер
Ismene
Вернер Рем
Kreon
Ханс Диль
Die Alten
Курт Радеке
Die Alten
Липгарт Шварц
Astrid Ofner
Antigone
Michael Maassen
Die Alten
Rainer Philippi
Die Alten
Lars Studer
Wächter
Stephan Wolf-Schönburg
Hämon
Альберт Хеттерле
Tiresias
Режиссер Жан-Мари Штрауб, Даниель Юйе
Сценарист Бертольт Брехт, Софокл, Жан-Мари Штрауб, Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 2 сентября 1992
Дата выхода
12 ноября 1992 Германия
10 ноября 2022 Литва N13
2 сентября 1992 Франция
Производство Regina Ziegler Filmproduktion, Pierre Grise Productions, Produktion Straub-Huillet
Другие названия
Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht 1948 (Suhrkamp Verlag), Antigone, Antígona

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 5 сентября 2023

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