Антигона, 1992

В ролях
Michael Maassen
Die Alten
Rainer Philippi
Die Alten
Stephan Wolf-Schönburg
Hämon
Альберт Хеттерле
Tiresias
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Бертольт Брехт, Софокл, Жан-Мари Штрауб, Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин
Детали фильма
Страна
Германия / Франция
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1992
Премьера в мире
2 сентября 1992
Дата выхода
|12 ноября 1992
|Германия
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|10 ноября 2022
|Литва
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|N13
|2 сентября 1992
|Франция
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Производство
Regina Ziegler Filmproduktion, Pierre Grise Productions, Produktion Straub-Huillet
Другие названия
Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung für die Bühne bearbeitet von Brecht 1948 (Suhrkamp Verlag), Antigone, Antígona