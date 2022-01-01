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Земля дрожит
Киноафиша Фильмы Земля дрожит
La terra trema

Земля дрожит, 1948

1948 / Италия
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 2 сентября 1948
В ролях
Лукино Висконти
Антонио Пьетранджели
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Земля дрожит 2 постера
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