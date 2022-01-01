Земля дрожит, 1948

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о выходе в прокат 7.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 2 часа 40 минут Год выпуска 1948 Премьера в мире 2 сентября 1948 В ролях Лукино Висконти Антонио Пьетранджели Все актеры и съемочная группа 2 постера

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